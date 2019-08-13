Gazeteci-Yazar Hayrettin Özcan: Alman basınının ırkçı yayınları camilere saldırıları tetikliyor

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Almanya’da yaşayan gazeteci Hayrettin Özcan, ülkede artan cami saldırılarına ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Saldırıların birinci derece sorumlusu Alman medyası”

Uzun yıllardır yaşadığı Almanya’da geçen ay toplam 29 caminin bombalı tehdidin hedefi olduğu, 7 camiye ise saldırının gerçekleştiğine dikkat çeken Hayrettin Özcan, şöyle konuştu:

“Alman medyası tarafından sürekli İslam düşmanlığını tetikleyen haberler yer alıyor. Ülkede yaşayan Müslümanların suç işlemesi durumunda Alman medyası günlerce o menfur olayları manşetlerine taşıyor. Medyada İslamofobik söylemlerin artması Alman toplumunda infiale neden oluyor ve bütün bunların sonunda ise camilere, Müslümanlara saldırılar artıyor. Bu saldırıların birinci derecede sorumlusu Alman medyasıdır.”

“Türkiye düşmanı PKK’lı teröristler de camilere saldırıyor”

Türkiye ve Müslüman düşmanları tarafından camilere saldırılar gerçekleştirildiğini söyleyen Hayrettin Özcan, “PKK’lı teröristlerde camilerimize zaman zaman saldırıda bulunuyor ve Alman yetkililer camilere yönelik saldırıların bir türlü önüne geçemiyor.” şeklinde konuştu.

“Almanya’daki Müslümanlar tedirgin”

Alman siyasetçilerin sadece seçim dönemlerinde Müslümanları hatırlayarak camilere sadece oy almak için gittiğini hatırlatan Hayrettin Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Almanya’da yaşayan Müslümanlar, bu saldırılar nedeniyle aşırı bir şekilde tedirginlik yaşıyor. Bu saldırılar nedeniyle Almanya’da yaşayan Müslümanlar, rahat bir şekilde evinde uyuyamıyor. Müslümanlar arasında her an kendilerine ya da ibadet ettikleri camilere saldırı olabileceği psikolojisiyle yaşıyor. Öte yandan ise maalesef Müslüman kuruluşlar bu saldırılar karşısında gerektiği ölçüde tepki göstermiyorlar. DİTİP, Avrupa’da yaşanan saldırılara yönelik daha etkin bir rol üstlenebilir.”