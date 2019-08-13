0553 313 94 23

Gazeteci-Yazar Hayrettin Özcan: Alman basınının ırkçı yayınları camilere saldırıları tetikliyor

Almanya’da camilere yönelik artan saldırılara ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan gazeteci Hayrettin Özcan, “Almanya’da yaşayan Müslümanlar, bu saldırılar nedeniyle aşırı bir şekilde tedirginlik yaşıyor. Bu saldırılar nedeniyle Almanya’da yaşayan Müslümanlar, rahat bir şekilde evinde uyuyamıyor.” dedi.

13 Ağustos 2019 Salı 10:25
Gazeteci-Yazar Hayrettin Özcan: Alman basınının ırkçı yayınları camilere saldırıları tetikliyor

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Almanya’da yaşayan gazeteci Hayrettin Özcan, ülkede artan cami saldırılarına ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

“Saldırıların birinci derece sorumlusu Alman medyası”

Uzun yıllardır yaşadığı Almanya’da geçen ay toplam 29 caminin bombalı tehdidin hedefi olduğu, 7 camiye ise saldırının gerçekleştiğine dikkat çeken Hayrettin Özcan, şöyle konuştu:

“Alman medyası tarafından sürekli İslam düşmanlığını tetikleyen haberler yer alıyor. Ülkede yaşayan Müslümanların suç işlemesi durumunda Alman medyası günlerce o menfur olayları manşetlerine taşıyor. Medyada İslamofobik söylemlerin artması Alman toplumunda infiale neden oluyor ve bütün bunların sonunda ise camilere, Müslümanlara saldırılar artıyor. Bu saldırıların birinci derecede sorumlusu Alman medyasıdır.”  

“Türkiye düşmanı PKK’lı teröristler de camilere saldırıyor”

Türkiye ve Müslüman düşmanları tarafından camilere saldırılar gerçekleştirildiğini söyleyen Hayrettin Özcan, “PKK’lı teröristlerde camilerimize zaman zaman saldırıda bulunuyor ve Alman yetkililer camilere yönelik saldırıların bir türlü önüne geçemiyor.” şeklinde konuştu.

“Almanya’daki Müslümanlar tedirgin”

Alman siyasetçilerin sadece seçim dönemlerinde Müslümanları hatırlayarak camilere sadece oy almak için gittiğini hatırlatan Hayrettin Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Almanya’da yaşayan Müslümanlar, bu saldırılar nedeniyle aşırı bir şekilde tedirginlik yaşıyor. Bu saldırılar nedeniyle Almanya’da yaşayan Müslümanlar, rahat bir şekilde evinde uyuyamıyor. Müslümanlar arasında her an kendilerine ya da ibadet ettikleri camilere saldırı olabileceği psikolojisiyle yaşıyor. Öte yandan ise maalesef Müslüman kuruluşlar bu saldırılar karşısında gerektiği ölçüde tepki göstermiyorlar. DİTİP, Avrupa’da yaşanan saldırılara yönelik daha etkin bir rol üstlenebilir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:25
  1. Hayrettin Özcan
  2. pkk
  3. Alman basını
  4. Almanya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları
    1. Avrupa borsaları
    2. Kadın muhtar ihtiyaç sahiplerini..
    3. Emlak piyasasında ’faiz’ hareketliliği
    4. (Özel) Emekli resim öğretmeni bakır..
    5. "Türkiye'yi dünyanın 13'üncü büyük..
    6. Başkan Kayalar Ordu’da bayramlaştı
    7. Vestel’in engelli hayvanları hayata..
    8. Kütahya'daki orman yangını kontrol..
    9. Vestel'e İngiltere’den ödül geldi
    10. Kaplumbağa kostümlü tiyatrocu yaya..
    11. (ÖZEL) ’İtfaiye ekiplerine silahlı..
    12. Otomobil elektrik direğine çarptı: 2..
    13. (ÖZEL) Türk mühendisler güneş..
    14. Çiğli’de evlere sıcak yemek servisi
    15. İstanbul’da 1 milyar 842 milyon Euro..
    16. Ucuzluğun da suyu çıktı! Bakanlık buna..
    17. Red Bull sporcusu Alexander..
    18. 'Şekerci abi'ye uyuşturucu baskını!..
    19. Yazın sıcağında kanyona gelenler üşüyor
    20. Türkiye’de 4 organın nakil ruhsatına..
    21. Gazeteci-Yazar Hayrettin Özcan: Alman..
    22. 44. UEFA Süper Kupa’nın sahibi..
    23. Siirt’te balkondan düşen çocuk ağır..
    24. Dağcılar termal şelalenin keyfini..
    25. (Özel) Sitenin bahçesine ektikleri..
    26. TDV Nepal’de kurban eti dağıttı!
    27. (Özel) Okul potasını kıran öğrenciler..
    28. (Özel) 150 yıllık Osmanlı silahı hala..
    29. Kayıp Gizem, 9 gün sonra ailesine..
    30. Sıcaktan bunalan kaplumbağaya su içirdi
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Fitoterapi nedir?
    Fitoterapi nedir?

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Galatasaray İtalya'da dağıldı
    Galatasaray İtalya'da dağıldı
    Terör örgütü çocukları ön cepheye sürecek!
    Terör örgütü çocukları ön cepheye sürecek!