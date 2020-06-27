Gazeteci-Yazar Fuat Uğur'dan Bülent Arınç açıklaması

Gazeteci-Yazar Fuat Uğur, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Türkiye FETÖ ile mücadelede sıkıntılar yaşanıyor mu? 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin yıldönümünde kamudaki kritik yerlerde FETÖ’cüler hala etkin mi? Bülent Arınç’ın söylemleri AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zarar veriyor mu? Sorularını cevapladı.

Mehmet Özmen: Fuat bey hoşgeldiniz. Sizce Türkiye koronavirüste ne zaman normalleşecek?

Gazeteci-Yazar Fuat Uğur: Koronavirüs devam ettikçe, kontrollü ortamın devam edeceğini düşünüyorum. Diğer ülkelere bakarak Türkiye daha iyi durumda. Türkiye kontrollü hayatı çok iyi sürdürüyor.

Ekrem İmamoğlu İstanbul'da koronavirüs çıktıktan sonra otobüs seferlerini bilinçi olarak azalttı. Ankara'da otobüsler çok sıkışık, mesai saateleri değiştirilebilir. Bunları düşünmek gerekiyor. Bunun için illa bir yerden talimat gelmesi gerekmiyor.

Mehmet Özmen: FETÖ ile ilgili yazılar yazıyorsunuz. FETÖ ile mücadelede gelinin noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gazeteci-Yazar Fuat Uğur: Son bir aydır, ankesörlü telefon ve Bylock kullananlara yönelik tutuklamalar oldu. Yüzlerce FETÖ üyesi tutuklandı. Bu iyi bir gelişme, FETÖ'ye 15 Temmuz sonrası büyük bir darbe indirildi. Emniyet ve yargı kurumlarından temizlendiğini biliyoruz. FETÖ'cülerin kurumlarda şimdi de bulunduğunu biliyoruz.

FETÖ borsası denilen yapı da sanıldığı gibi hükümet içerisinde değil, bazı sol görüşlü avukatların katılımıyla oluşmuştur. Yargıya güvensizliği artırmak FETÖ'cülerin birinci amacı olmuştur. FETÖ'cüler uyumaz bunu iyi bilmek gerekiyor.

FETÖ bir casusluk teşkilatıdır. ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılmıştır.

Mehmet Özmen: Bülent Arınç, FETÖ hakkındaki bir soruya, "Benim söylediklerimi Bekir Bozdağ da söyledi. Bizi kandırmışlarsa bu bizim suçumuz değil, 15 Temmuz'dan haberimiz olsa kafalarını ezerdik." dedi.

Gazeteci-Yazar Fuat Uğur: Bülent Arınç ile ilgili çok yazı yazdım. Bunların çoğu 15 Temmuz öncesidir. Zaman zaman patronlarımı arayıp yazılarımı yasakladı. Arınç, topu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bozdağ'a atarak yırtacağını düşünüyor. Arınç'ı insanlar zamanında yumuşak yüzlü biri olarak tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2010 yılından itibaren FETÖ'nün ne kadar etkili olduğunu gördü. Yani pat diye FETÖ, MİT operasyonu yapınca ortaya çıkmadı. 7 Şubat 2012 darbesinde, 17-25 Aralık'ta fark etmemiş, 15 Temmuz'u beklemiş, "Ben ne kadar ahmakmışım" diyor.

5 yaşındaki çocuğun gördüğü FETÖ'yü birsürü görevler yapmış Arınç görmüyor. Arınç bilerek ve isteyerek FETÖ örgütünü görmezden gelmiştir. Arınç FETÖ operasyonlarını 15 Temmuz öncesi eleştirmiştir.

Mehmet Özmen: Arınç FETÖ'den yargılanmalı mı?

Gazeteci-Yazar Fuat Uğur: Somut delil varsa yargılama yapılır. Bülent Arınç ile ilgili eğer bir somut delil varsa yargı da gerekeni yapar. Ben bir hukukçu değilim, bu konuya yargı karar verir. Cumhurbaşkanı ahde vefaya önem veren birisidir. Partinin kurucusu olan insanları kolay kolay silmiyor. Bence Arınç'ın Cumhurbaşkanılığı Yüksek İstişare Kurulu'nda olmamalıdır diye düşünüyorum.

Ahmet Davutoğlu'nun geri kabul antlaşması Türkiye'ye atılmış en büyük kazıktır. Davutoğlu, Türkiye'yi geriye götürdü. Ali Babacan'ın ekonomi yönetimi de iyi değildi.