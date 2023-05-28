  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gazeteci yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlanıyor
Gündem

Gazeteci yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlanıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-28 17:33:00 -

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, son yolculuğuna uğurlanıyor. 71 yaşında hayatını kaybeden Engin Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sabah gazetesinin köşe yazarlarından Engin Ardıç, son yolculuğuna uğurlanıyor. 71 yaşında hayatını kaybeden Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Ardıç, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze törenin ardından toprağa verilecek.

Engin Ardıç'tan olay çıkış! Bu tam bir balon
Engin Ardıç'tan olay çıkış! Bu tam bir balon

Medya

Engin Ardıç'tan olay çıkış! Bu tam bir balon

Engin Ardıç çok fena gaz verdi: "Aslanım, yola devam"
Engin Ardıç çok fena gaz verdi: "Aslanım, yola devam"

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Engin Ardıç çok fena gaz verdi: "Aslanım, yola devam"

Engin Ardıç'tan efsane kapak: Oylarını Kılıçdaroğlu'na verecek olanlar bir şeyler içebilirler şimdi
Engin Ardıç'tan efsane kapak: Oylarını Kılıçdaroğlu'na verecek olanlar bir şeyler içebilirler şimdi

Medya

Engin Ardıç'tan efsane kapak: Oylarını Kılıçdaroğlu'na verecek olanlar bir şeyler içebilirler şimdi

Ünlü gazeteci Engin Ardıç'tan acı haber
Ünlü gazeteci Engin Ardıç'tan acı haber

Gündem

Ünlü gazeteci Engin Ardıç'tan acı haber

Engin Ardıç'ın cenaze programı belli oldu
Engin Ardıç'ın cenaze programı belli oldu

Gündem

Engin Ardıç'ın cenaze programı belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23