Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Ankara kulislerinde kabinede revizyon konusunda birçok iddia dolaşıyor. Bursa’da ise 28 Şubat’ı aratmayan skandal gelişmeler gündemi meşgul ediyor. Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, gündemdeki sıcak konu başlıklarını canlı yayında değerlendiriyor.
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