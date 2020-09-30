Gazeteci - yazar Abdullah Işıklar vefat etti

Işıklar, Edirnekapı Anıt Mezar yanındaki aile mezarlığına dün öğleden sonra defnedildi. Adıyaman’da 1933 yılında dünyaya gelen Işıklar, gazeteciliğe 1952 yılında “Büyük Doğu” ile başladı. Işıklar, daha sonraki yıllarda Yeni Sabah gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak çalıştı. Abdullah Işıklar’ın Cağaloğlu’nda bir akademiye dönüşen kitapçı dükkanının müdavimleri arasında ise Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşad’ın yayımcısı gazeteci, yazar Eşref Edip Fergan, İstanbul Müftüsü Bekir Haki Yener, Kadıköy Müftüsü Ali Fikri Yavuz, yayıncı Ali İhsan Yurt, mütercim Bekir Sadak, Necip Fazıl Kısakürek, Osman Yüksel Serdengeçti ve Sezai Karakoç gibi birçok isim yer aldı.