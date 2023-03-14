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Dünya Gazeteci sordu! Putin açıkladı: 1 yıl sonra itiraf etti, dünya basınında hareketlilik yaşattı! Paniğe kapıldım
Dünya

Gazeteci sordu! Putin açıkladı: 1 yıl sonra itiraf etti, dünya basınında hareketlilik yaşattı! Paniğe kapıldım

Ülkesinde bir fabrika açılışına katılan Putin, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazeteci 'Rus ekonomisi geçen sene çökme tehlikesi atlattı neler düşünüyorsunuz' sorusu sordu. Sorulan soru sonrası büyük rahatsızlık oluştuğuna dikkati çekti. Net yanıt veren Putin'in o sözleri sonrası dünya basınında hareketlilik yaşanmaya başladı. 'Son dakika' olarak verdi. Bu yeni gelişme fena salladı! Duyanlar inanamadı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 17:40:00 - 2023-03-14 17:42:48
Gazeteci sordu! Putin açıkladı: 1 yıl sonra itiraf etti, dünya basınında hareketlilik yaşattı! Paniğe kapıldım

24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rus işgali, 1 yıldan uzun bir süredir devam ediyor. İşgalciler ve Ukrayna arasındaki savaş cephe hattında tüm kaosuyla sürüyor.

Rusya'nın planı işgalin ilk günlerinde Kiev'i ele geçirerek, yönetime kukla bir isim getirmekti. Ancak batılı ülkelerin destekleri ve Ukrayna'nın direnişi sayesinde bu gerçekleşmedi ve savaş ülkenin doğusuna kaydı.

BATILI ÜLKELERDEN HER KONUDA DESTEK GELDİ

Batılı ülkeler ise bu süreçte Ukrayna'ya milyarlarca dolar destek verdi. Maddi desteğin yanı sıra dünyanın en önemli şirketleri Rusya'dan bir bir çekildi, ülkenin yurtdışındaki varlıklarına ise el konuldu.

Sahada da Ukrayna'ya olan desteğini sürdüren batı, Ukrayna'ya geçtiğimiz aylarda tank gönderme kararı aldı. Bu bağlamda İngiltere, Almanya ve ABD son model Abrams ve Leopard tanklarını bölgeye gönderdi.

BAKHMUT DÜŞMEK ÜZERE

Savaş bütün şiddetiyle devam ederken dünyanın gözü ise Bakhmut'a kilitlendi. Burada aylardır Rus ordusuna direnen Ukrayna güçleri yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Wagner grubu ve Rus ordusu ise şehri tamamen kuşattı. Bakhmut, Donetsk bölgesinin anahtarı olarak kabul ediliyor.
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PUTİN: ENDİŞE ETTİM

Tüm bu gelişmeler ışığında Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Haber ajanslarının 'Son Dakika' olarak geçtiği gelişmede Putin'e Rus ekonomisi soruldu. Bir fabrika açılışına katılan Putin, burada söz konusu soruya yanıt verdi. Geçtiğimiz yıl çökme tehlikesi atlatan Rus ekonomisi hakkında Putin de paniğe kapıldığını belirterek 'Ben de endişe ettim' dedi.

'RUSYA'YA SORUN ÇIKARTMAK İSTİYORLAR'

Açıklamalarının devamında Putin, Ukrayna işgalinin 'Rusya'nın varlığı' için devam ettiğini aktaran Putin, batılı ülkelerin orta vadede Rusya'ya sorun çıkartmak istediğini ve bu riski değerlendirdiklerini söyledi.

Ekonomik gidişat hakkında sözlerine devam eden Vladimir Putin, iç pazarda rekabeti geliştirerek batılı şirketlerden boşalan yerlerin doldurulması gerektiğine vurgu yaptı. Ülkeden ayrılan batılı şirketlerin önümüzdeki yıllarda çökeceğini öne süren Putin, Rusya'nın mali sisteminin güçlendiğini ve ülkenin ekonomik egemenliğinin arttığını belirtti.

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