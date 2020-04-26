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Aktüel

Gazeteci Mahmut Gültekin vefat etti

2020-04-26 14:41:50 -
Gazeteci Mahmut Gültekin vefat etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, sürekli basın kartı sahibi gazeteci Mahmut Gültekin vefat etti.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, Mahmut Gültekin’in cenazesi yarın Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TGC Yönetim Kurulu'nun başsağlığı mesajında, "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Mahmut Gültekin'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mahmut Gültekin'in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." denildi.

İstanbul'da 1936'da doğan Mahmut Gültekin, mesleğe 1958'de Türkiye Birlik Gazetesi'nde musahhih olarak başladı. Tercüman Gazetesi'nde uzun yıllar görev alan Gültekin, bu gazeteden emekli oldu. Gültekin, evli ve bir çocuk sahibiydi.

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