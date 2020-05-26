Gazeteci Kızılkaya: Ben Zeydan Karalar'ı sadece uyardım

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Gazeteci Zeki Kızılkaya, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, adı terörle anılmış kişilerle beraber çalışmaya devam ediyor. Ben sayın Karalar'ı tehdit etmedim. Sadece Adana'nın 'Kayyım' ile anılmaması için bazı uyarılarda bulundum." dedi.

'Sözlerimi kırparak hedefe koydular'

Sözleri kırpılarak sol medyada hedef alınan Gazeteci Zeki Kızılkaya, "Düzenli olarak devam ettiğim radyo programında her zaman olduğu gibi yine Adana'nın sorunlarını konuştuk. Gündemimizde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sayın Zeydan Karalar da vardı. Mesela 2019 yılında olduğu gibi bu yıl da Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki işçi ve memurların bayram ikramiyeleri verilmedi. Bunları konuştuk. Öte yandan şu anda şehrimiz Adana'da ciddi bir 'sivrisinek' sorunu var. Adana'nın gazetecileri olarak elbette bu konuları gündemimize alacağız ama söz konusu son yayında bazı çevreler 'kayyım' konusundaki ifadelerimizi kırpıp üzerine de yalan ekleyerek servis ettiler." dedi.

'Sadece yapılan yanlışa dikkat çektim'

"Adana'yı yöneten bir isim olarak adı terörle anılanlardan uzak durmalısınız." diyen Kızılkaya, "Ben 27 yıldır gazeteciyim. Kimseyi de tehdit etmedim. Ben bir belediye başkanının teröre bulaşmış isimlerle resmi ya da gayr-i resmi ilişki kuruyor olmasına dikkat çektim." ifadelerini kullandı.

'Devletin sistemi gerekeni yapar uyarısında bulunduk'

Kayyım atanan belediyelerin örnekleri olduğunu hatırlatan Kızılkaya, "CHP'li Urla Belediye Başkanı neden görevden alındı? Fetullahçı Terör Örgütü ile olan ilişkisinden dolayı. Keza birçok HDP'li belediye başkanı da PKK terör örgütü ile ilişkili olduklarından dolayı görevlerinden alındı. Sayın Zeydan Karalar da terör örgütleri ile ilişkisi olan kişilerle bir araya gelirse devletin sistemi gerekeni yapar uyarısında bulunduk." diye konuştu.

Güven Boğa...

Programda adını söylediği Güven Boğa'nın geçmişine ilişkin bilgileri de paylaşan Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Zeydan Karalar Seyhan Belediye Başkanı iken Boğa'yı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak atamıştı. Güven Boğa, KHK ile ihraç edildi. Güven Boğa kendisinin suçsuz olduğunu iddia ediyor. Eğer bir mahkeme belgesi varsa getirsin tekzip yayınlayalım. Şu anda Güven Boğa'nın gayr-i resmi şekilde sayın Karalar'a danışmanlığı devam ettiği iddia ediliyor. Biz de bunu dile getirdiğimiz için bazı çevrelerin saldırısına uğradık."

'Boğa, 28 Şubat sürecinde Namaz kılan öğrencileri hedef gösteriyordu'

"KESK'e bağlı bir sendikada başkanlık yapan Boğa, geçmişte öğretmenlik görevini sürdürürken okullarda Namaz kılan öğrencileri kayıt altına alıyor ve sol gazetelere servis ediyordu. Adana Fatih Terim Lisesi'nin damında Namaz kılan öğrencileri de Uğur Dündar aracılığı ile Boğa servis etmişti. Yine Adana ÇEAŞ Lisesi ve Tepebağ Lisesi’ndeki namaz kılan öğrencileri de fişlemişti. Geçmişte yaptığı bir eylem sebebi ile de KHK ile ihraç edildi."

Adana Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Koraltan...

Mehmet Sinan Koraltan'ın Adana Büyükşehir Belediyesi'ne Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandığına da değinen Kızılkaya, "Koraltan, FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın ortağıdır. Bu ismi de yabana atmamak lazım. Mehmet Sinan Koraltan, Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı." dedi.

Kızılkaya sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra da hangi parti veya görüşten olduğuna bakmadan kamuyu zarara sokan, kamuoyunu aldatan ve yanlış ilişkiler içinde olan herkesi deşifre etme ve halkı bilgilendirme görevimizi sonuna kadar yapacağımızdan kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın. Görevinin gereklerine aykırı davranarak kamuyu milyonlarca lira zarara sokan her idareciden hesap sormak, kamuoyu adına hem biz basın mensuplarının, hem de ilgili makamların görevidir."