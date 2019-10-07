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Gazeteci Karagül'den dikkat çeken uyarı: Gecikme intihardır!

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, bugünkü köşe yazısında, Fırat'ın doğusuna operasyon için sabrın kalmadığını belirterek, Türkiye’nin gücünün bir kez daha harekete geçmek üzere olduğunu belirtti. Sabrın bittiğine işaret eden Karagül, “İntihar anlamına gelse bile müdahale edilmelidir” diyorduk. Şimdi “gecikme intihar”dır." dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 09:25
Gazeteci Karagül'den dikkat çeken uyarı: Gecikme intihardır!

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, bugünkü köşe yazısında, Fırat'ın doğusuna operasyon için sabrın bittiğini belirterek, 'artık bir gün bile gecikmek intihardır!' ifadesini kullandı.

Türkiye cephesi açmak için Suriye savaşı çıkaranların, Irak ve Suriye’den sonra Türkiye’yi vurmayı planlayanların, bu amaçla “dışarıdan çevreleyip” “içeride cepheler” kuranların, sınırımızın sıfır noktasına devasa askeri yığınaklar yapıp içeriden oyalamaya çalışanların defterlerinin dürüleceğini kaydeden Karagül, "Anadolu savunması, vatan savunması diye aşındırılamaz bir kimliğimiz var" dedi.

'Gecikme intihardır'

Harekâtı bir gün bile ertelemenin mümkün olmadığını belirten Karagül, “İntihar anlamına gelse bile müdahale edilmelidir” diyorduk. Şimdi “gecikme intihar”dır. Vazgeçmek, ertelemek, ihmal etmek, başka teklif ve pazarlıklarla oyalanmak bu ülkeyi de geleceğini de imhadır." dedi.

'Sabır bitti, uyarı bitti, hazırlık bitti'

Müttefiklere güvenin de bittiğini yazan Karagül, "Milletimizi, ülkemizi içeriden uyutma, hareketsiz bırakma ve sonrasında çaresizce teslim olmaya ayarlı bütün senaryolar buraya kadardı, bitti." dedi.

'Boyun eğersek Çekiç Güç bizim topraklarımızda kurulacak demektir'

Yazısında, "Bugün; Irak’ta olduğu gibi, Suriye’de de “Çekiç Güç” benzeri bir yapılanmaya boyun eğersek, onu normalleştirirsek, yarın aynı “Çekiç Güç” modeli Türkiye’nin güney bölgelerinde, bizim topraklarımızda kurulacak demektir." diyen Karagül, "Bugün Suriye’nin kuzeyindeki “terör koridoru”nu boşa çıkaramazsak yarın aynı koridor Türkiye’nin güneyinde, bizim topraklarımızda da kurulacak. Bugün Suriye’de harita çizenler, işte o gün Türkiye içinde haritalar çiziyor olacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:25
  1. ibrahim karagül
  2. Fırat'ın doğusuna operasyon

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga38 dk önce
    Fırat'ın doğusuna operasyon gerekir mi gerekmez mi bilmem ama Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'ün jöleliden bir farkı yoktur. jöleli bu aralar ortalıkta görünmüyor...

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