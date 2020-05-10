Gazeteci Fazıl Duygun'dan düşündüren soru: Ya gerçek olsaydı?
Kadıköy’de itfaiye tatbikatı sırasında merdivenin kırılması sonucu 1 itfaiye erinin vefat etmesi 1’inin de yaralanması, İBB'de liyakat sahibi olmayan kişileri göreve atanmasını akıllara getirdi. Skandal olaya Gazeteci Fazıl Duygun da tepki gösterdi.
31 Mart'ta AK Partili rakibinden fark yiyen CHP’nin Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Remzi Albayrak, İBB’de İtfaiye Daire Başkanı olarak atanmıştı. Kadıköy’de itfaiye tatbikatı sırasında merdivenin kırılması sonucu 1 itfaiye erinin vefat etmesi 1’inin de yaralanması, İBB'de liyakat sahibi olmayan kişileri göreve atanmasını akıllara getirdi.
"Bir de gerçek olsaymış?"
Olaya tepki gösteren Gazeteci Fazıl Duygun, "CHPli yönetimde, tatbikatta bile 2 can kaybı var. Bir de gerçek yangın olsaymış?! Allah muhafaza." ifadelerini kullandı.
Duygun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yap-satçı bir kasaba müteahhidine megapol bir şehri teslim etmenin acı sonucu. Tatbikatta 2 ölüm." dedi.