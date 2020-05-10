Gazeteci Fazıl Duygun'dan düşündüren soru: Ya gerçek olsaydı?

31 Mart'ta AK Partili rakibinden fark yiyen CHP’nin Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Remzi Albayrak, İBB’de İtfaiye Daire Başkanı olarak atanmıştı. Kadıköy’de itfaiye tatbikatı sırasında merdivenin kırılması sonucu 1 itfaiye erinin vefat etmesi 1’inin de yaralanması, İBB'de liyakat sahibi olmayan kişileri göreve atanmasını akıllara getirdi.

"Bir de gerçek olsaymış?"

Olaya tepki gösteren Gazeteci Fazıl Duygun, "CHPli yönetimde, tatbikatta bile 2 can kaybı var. Bir de gerçek yangın olsaymış?! Allah muhafaza." ifadelerini kullandı.

Duygun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yap-satçı bir kasaba müteahhidine megapol bir şehri teslim etmenin acı sonucu. Tatbikatta 2 ölüm." dedi.