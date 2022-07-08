Gazeteci Fatih Tezcan'a skandal gözaltı! Sapkın din hocasının şikayetiyle Arefe günü saatlerce alıkonulduğu ortaya çıktı
Laikçi Kemalistlerin sapkın din hocası Cemil Kılıç'ın şikayeti üzerine Gazeteci Fatih Tezcan'ın skandal bir şekilde saatlerce alıkonulduğunu ortaya çıktı.
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Gazeteci Fatih Tezcan, skandal bir şekilde gözaltına alındığını açıkladı
Arefe günü saatlerce alıkonulduğunu sosyal medya hesabından duyuran Gazeteci Fatih Tezcan, Laikçi Kemalistlerin sapkın din hocası Cemil Kılıç'ın şikayeti üzerine gözaltına alındığını belirtti.
Twitter hesabından skandal gözaltıyı duyuran Tezcan, şu ifadelerde bulundu:
"Arefe günü saatlerdir göz altındayım! Kemalist Cemil Kılıç’a gözün yiyorsa canlı yayına gel tartışalım demiştim, cahilliği ortaya çıkacak, yalanları patlayacak diye korkunca tartışmaya gözü yememiş, suç duyurusunda bulunmuş, savcı soruyor, tehdit mi etmişim! Bunlar bu kadar işte!"
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