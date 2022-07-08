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Gündem Gazeteci Fatih Tezcan'a skandal gözaltı! Sapkın din hocasının şikayetiyle Arefe günü saatlerce alıkonulduğu ortaya çıktı
Gündem

Gazeteci Fatih Tezcan'a skandal gözaltı! Sapkın din hocasının şikayetiyle Arefe günü saatlerce alıkonulduğu ortaya çıktı

Laikçi Kemalistlerin sapkın din hocası Cemil Kılıç'ın şikayeti üzerine Gazeteci Fatih Tezcan'ın skandal bir şekilde saatlerce alıkonulduğunu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 20:57:00 -
Gazeteci Fatih Tezcan'a skandal gözaltı! Sapkın din hocasının şikayetiyle Arefe günü saatlerce alıkonulduğu ortaya çıktı

 yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Tezcan, skandal bir şekilde gözaltına alındığını açıkladı

Arefe günü saatlerce alıkonulduğunu sosyal medya hesabından duyuran Gazeteci Fatih Tezcan, Laikçi Kemalistlerin sapkın din hocası Cemil Kılıç'ın şikayeti üzerine gözaltına alındığını belirtti. 

Twitter hesabından skandal gözaltıyı duyuran Tezcan, şu ifadelerde bulundu:

"Arefe günü saatlerdir göz altındayım! Kemalist Cemil Kılıç’a gözün yiyorsa canlı yayına gel tartışalım demiştim, cahilliği ortaya çıkacak, yalanları patlayacak diye korkunca tartışmaya gözü yememiş, suç duyurusunda bulunmuş, savcı soruyor, tehdit mi etmişim! Bunlar bu kadar işte!"

 

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