0553 313 94 23

Gazeteci Elgin dualarla uğurlandı

Önceki gün vefat eden Gazeteci Ahmet Güner Elgin, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

05 Ekim 2018 Cuma 14:08
Gazeteci Elgin dualarla uğurlandı

HABER MERKEZİ

Türk basın camiasına uzun yıllar hizmet eden ve birçok muhafazakar gazetenin yayın hayatına girmesinde emeği olan Gazeteci Ahmet Güner Elgin önceki gün vefat etti.

Gazetecilik mesleğine aşk ile bağlı olan Elgin, dün Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Elgin’i son yolculuğunda gazeteci dostları yalnız bırakmadı.

Kültür hayatımıza da önemli eserler kazandıran Elgin, onlarca kitaba imza attı.

1932 yılında Tokat’ta doğan Elgin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Mesleğe 1958 yılında başlayan Elgin, Ortadoğu ve Sabah olmak üzere birçok gazetede görev yaptı. Ankara temsilciliği ve genel yayın müdürlüğü görevlerinde de bulunan Elgin, TRT’ye de bir dönem danışmanlık yaptı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 14:08
  1. Tokat
  2. Ankara
  3. Zincirlikuyu Camii
  4. Zincirlikuyu
  5. İstanbul Üniversitesi
  6. Ahmet Güner Elgin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı
    1. MHP Üsküdar ilçe teşkilatını görevden..
    2. Mardin'de terör operasyonu! 13 zanlı..
    3. Pakistan'da ana muhalefet lideri..
    4. Bayraktar'dan ATAK ve İHA açıklaması!
    5. “Ben doktorum, akılcıyım... Ama duada..
    6. Mikroplar mikrodalga fırınlarla dalga..
    7. Kalkınma Bankası lokomotif rol..
    8. 'Tosuncuk' gitti yöntemi kaldı!
    9. UEFA cezayı kesti! 1 maç saha kapatma...
    10. 2'si sözde lider 68 terörist öldürüldü
    11. Fırsatçılar denetimle köşeye sıkıştı
    12. ABD'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı..
    13. Darbe sanığı komutan 15 Temmuz'da..
    14. Terör devleti İsrail bunu da yaptı!
    15. Şimdi de kız arkadaşını suçladı!
    16. Mustafa Sarıgül'ü üzecek haber! 2..
    17. Avrupa Birliği Arnavutluk ile..
    18. 13 yaşındaki çocuk babasını uyurken..
    19. CHP'den hükümete komik teklif: Biz..
    20. Bizi İsrail marşlarıyla büyüttüler!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı