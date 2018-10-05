Gazeteci Elgin dualarla uğurlandı

HABER MERKEZİ

Türk basın camiasına uzun yıllar hizmet eden ve birçok muhafazakar gazetenin yayın hayatına girmesinde emeği olan Gazeteci Ahmet Güner Elgin önceki gün vefat etti.

Gazetecilik mesleğine aşk ile bağlı olan Elgin, dün Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Elgin’i son yolculuğunda gazeteci dostları yalnız bırakmadı.

Kültür hayatımıza da önemli eserler kazandıran Elgin, onlarca kitaba imza attı.

1932 yılında Tokat’ta doğan Elgin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Mesleğe 1958 yılında başlayan Elgin, Ortadoğu ve Sabah olmak üzere birçok gazetede görev yaptı. Ankara temsilciliği ve genel yayın müdürlüğü görevlerinde de bulunan Elgin, TRT’ye de bir dönem danışmanlık yaptı.