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Gazeteci Duru son yolculuğa uğurlandı

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Nahit Duru için Gazeteciler Cemiyetinde tören düzenlendi- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Duru'nun cenaze törenine katılarak ailesine başsağlığı diledi

15 Eylül 2019 Pazar 14:38
Gazeteci Duru son yolculuğa uğurlandı

ANKARA (AA) - Ankara'daki evinde önceki gün geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen 72 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Nahit Duru, son yolculuğa uğurlandı.

Çeşitli gazete ve TV'lerde yöneticilik yapan Duru için Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, burada yaptığı konuşmada, değerli bir gazeteciyi, arkadaşı, dostu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Nahit Duru'nun çalışma arkadaşları, sevdikleri ve ailesine başsağlığı diledi.

Eşi Yasemin Duru ise "Sevgi nedir?' diye tarif edilecekse, bu Nahit'in yaşamıydı. Hepiniz bir abinizi, dostunuzu, arkadaşınızı kaybettiniz. Ben de arkadaşımı, sevgilimi, kocamı kaybettim. Söyleyeceğim tek şey şu; Biz ailesi olarak onunla hep gurur duyduk." diye konuştu.

Gazeteci Fergün Canan Atalay da sadece eniştesini kaybetmediğini, aynı zamanda akıl hocası ve ustasını da yitirdiği için üzüntülü olduğunu belirtti.

Gazeteci Fatih Güllapoğlu, Duru'nun son 3 yıldır KOAH tedavisi görmesine rağmen çalışmayı hiç bırakmadığını ifade etti.

Gazeteci Merdan Yanardağ ise üzüntüsünü anlatan kısa bir konuşma yaptı.

Duru'nun ailesi ve yakınları ile eski bakanlardan Sümer Oral ile çok sayıda gazetecinin katıldığı törenin ardından cenaze Kocatepe Camisi'ne götürüldü.

- Kılıçdaroğlu da katıldı

Nahit Duru için Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Buradaki törene TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski bakanlardan Ertuğrul Günay ve Şükrü Sina Gürel ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile çok sayıda eski siyasetçi, gazeteci ve yazar katıldı.

Duru'nun cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Nahit Duru kimdir?

Samsun'da 1947 yılında dünyaya gelen Duru, Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun olduktan sonra gazeteciliğe 1966 yılında Ulus gazetesinde başladı. Hürriyet gazetesi ile Arayış dergisinde yazı işleri müdürlüğü, Güneş gazetesinde genel yayın yönetmenliği, TV8'de Ankara Temsilciliği ve Kanal B'de genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Yurt gazetesi ve ABC gazetesinin Ankara temsilciliklerini de yapan Nahit Duru, Tele1 televizyonunda yayın kurulu üyeliği görevini yürütüyordu. 1980 dönemini anlatan "Arayış" adlı kitabın yazarı olan Duru, Ankara Fenerbahçeliler Kulübü Derneğinin de kurucusuydu.

3 yıldır KOAH tedavisi gören Nahit Duru, 13 Eylül akşamı kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayata veda etmişti.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:38
  1. Cenaze töreni
  2. Gazeteci Nahit Duru

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