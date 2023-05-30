Gazeteci Cüneyt Özdemir muhalefete ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı. HDP'nin ve tüm terör örgütlerinin desteğini alan 7'li koalisyonun adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu büyük hezimet yaşadı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir muhalefetin halkı ikna etmekten uzak söylemlerine sert yüklenerek şu ifadeleri kullandı;

Git Ekmeleddin'e ver'. Neden? 'Erdoğan gelecek yoksa.' 'Git şimdi Muharrem'e ver.' Neden? 'Erdoğan gelecek yoksa.' 'Git Kemal'e ver' Neden? 'Erdoğan gelecek yoksa.'

Yahu bir dakika, seçmeni önce ikna etmeniz lazım. Bakın bu dönem bitmiştir. 'Ama bu son seçim', 'Ama bu stratejik seçim'... Bu zırvalar da bitmiştir artık. Bir şey mi söyleyeceksiniz. Gelsin kardeşim adam. Ne yapacak. Dış politikada ne yapacak? Ekonomik krizden nasıl çıkarız? bana bunu anlatsın. Ben sandığa neden gideceğim? Ben bunu duymak istiyorum artık. Geldim 53 yaşına beni izleyen genç kardeşim; bu yaşadığımız normal bir şey değil. Biz kimseyi koltuk sahibi yapmak için burada değiliz. Kimsenin emir eri, askeri değiliz. Muhalefette böyle bir hava var.

Erdoğan kalsın gitsin hikayesini ben oylamak istemiyorum artık. Bitti artık bu hikaye. Ne hizmet yapmış, ne hizmet yapacak? Aynı şey yerel seçimlerde de geçerli.

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