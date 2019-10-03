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Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin 1. yılında nişanlısını Time için yazdı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı cinayetinin 1. yılında Time dergisi için makale yazdı.

03 Ekim 2019 Perşembe 08:38
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin 1. yılında nişanlısını Time için yazdı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda, bir yıl önce öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Bir yıl sonra, aklıma gelen ilk şey utançtır, etik değerlerden ziyade ekonomik çıkarlara dayanan dünya sistemleri nedeniyle büyük hayal kırıklığıdır." ifadesini kullandı.

Cengiz, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 1. yılında Time dergisi için "Cemal Kaşıkçı benim nişanlımdı. Katlinden bir yıl sonra hala adalet için mücadele ediyorum" başlıklı makale kaleme aldı.

Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de evlilik belgeleri için birlikte gittikleri Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden sonra hayatının nasıl değiştiğini anlatan Cengiz, "Biz evlilik hazırlıklarımızı tamamlarken, birilerinin cinayet için harekete geçtiğini kim bilebilirdi ki?" diye yazdı.

Kaşıkçı'nın Orta Doğu'daki demokrasi mücadelesini desteklediğini anımsatan Cengiz, şöyle devam etti:

"Bu açıdan, Cemal'in cinayeti dünyamızın bu tarafı Orta Doğu'nun nasıl karanlık çağlarda bırakıldığını gösteriyor. Cemal'in arkadaşlarının çoğu ya hapisteydi ya da tüm dünyaya seslenebilecek kadar güçlü bir sese sahip değildi. Cemal'in başına gelen şey, Arap dünyasında insan haklarının ne kadar terk edildiğini gösterdi. Cemal'in adı şimdi bu bölgedeki konuşmak isteyen ancak söylemek istediklerini açıkça dile getiremeyen ve sosyal medyada anonim kalmak zorunda kalan tüm isimsiz insanları temsil ediyor."

Kendi neslinin nadir insanlarından olan Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, bölgede demokrasi için savaşan herkesi etkilediğine dikkati çeken Cengiz yazısını, "Cemal'in öldürülmesindeki vahşet, vicdanı olan herkese acı çektirdi. Cemal'i sonsuza dek susturmaya çalıştılar. Fakat onun yerine, ortak ahlaki vicdanımızın sembolü, Orta Doğu'da sessizlerin sesi haline geldi." şeklinde tamamladı.

 

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 08:38
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Time
  4. Hatice Cengiz
  5. Anadolu Ajansı

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