Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin annesi vefat etti
Gazeteci Nevzat Çiçek, tecrübeli gazeteci Abdulkadir Selvi'nin annesinin vefat ettiğini duyurdu.14 Ekim 2018 Pazar 12:35
Gazeteci Nevzat Çiçek, tecrübeli gazeteci Abdulkadir Selvi'nin annesinin vefat ettiğini sosyal medya platformu Twitter üzerinden duyurdu.
Çiçek tweetinde, "Gazeteci ağabeyim @abdulkdir_selvi’nin annesi vefat etti... Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Abdulkadir Selvi olmak üzere kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim Mekanını Cennet eylesin..." dedi.
İşte o tweet...
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