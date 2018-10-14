Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin annesi vefat etti

Gazeteci Nevzat Çiçek, tecrübeli gazeteci Abdulkadir Selvi'nin annesinin vefat ettiğini sosyal medya platformu Twitter üzerinden duyurdu.

Çiçek tweetinde, "Gazeteci ağabeyim @abdulkdir_selvi’nin annesi vefat etti... Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Abdulkadir Selvi olmak üzere kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim Mekanını Cennet eylesin..." dedi.

İşte o tweet...