Gazete kağıtlarından şaheser ortaya çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Kent Konseyi Kadın Dayanışma Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Geri dönüşüm kursu" sona erdi. Kursta birbirinden güzel eserler ortaya çıktı.

Barış Manço Kültür Merkezi Melih Çınar Sergi Salonu’nda gerçekleşen sergide, atık gazete kağıtlarından sepet, tepsi, ekmeklik vazo, çiçeklik, bardaklık gibi birçok eserler yer aldı. Aynı zamanda kullanılmış kot pantolonlardan yapılan çanta çeşitleri dikkati çekti.

Bandırma Kent Konseyi Kadın Dayanışma Merkezi Başkanı Ömür Yüce, “Geri dönüşüm sergimizi hazırlamamız yaklaşık 6 ayımızı aldı. Bizler bu fikri düşünürken kadınların gelir kazanmasını düşündük. Aynı zamanda da bu işi hobi amaçlı yapmak isteyen hanımlar da var. Sayımız düşündüğümüzden fazla oldu. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Hepsinitamamen geri dönüşüm malzemelerinden yaptık” ifadesinde bulundu.

Kursiyerlere sertifikaları verildi ve serginin kurdelası kesildi. Sergi, 12 Nisan gününe kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.