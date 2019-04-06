0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Gazete kağıtlarından şaheser ortaya çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Kent Konseyi Kadın Dayanışma Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Geri dönüşüm kursu" sona erdi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 11:38
Gazete kağıtlarından şaheser ortaya çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Kent Konseyi Kadın Dayanışma Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Geri dönüşüm kursu" sona erdi. Kursta birbirinden güzel eserler ortaya çıktı.


Barış Manço Kültür Merkezi Melih Çınar Sergi Salonu’nda gerçekleşen sergide, atık gazete kağıtlarından sepet, tepsi, ekmeklik vazo, çiçeklik, bardaklık gibi birçok eserler yer aldı. Aynı zamanda kullanılmış kot pantolonlardan yapılan çanta çeşitleri dikkati çekti.


Bandırma Kent Konseyi Kadın Dayanışma Merkezi Başkanı Ömür Yüce, “Geri dönüşüm sergimizi hazırlamamız yaklaşık 6 ayımızı aldı. Bizler bu fikri düşünürken kadınların gelir kazanmasını düşündük. Aynı zamanda da bu işi hobi amaçlı yapmak isteyen hanımlar da var. Sayımız düşündüğümüzden fazla oldu. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Hepsinitamamen geri dönüşüm malzemelerinden yaptık” ifadesinde bulundu.


Kursiyerlere sertifikaları verildi ve serginin kurdelası kesildi. Sergi, 12 Nisan gününe kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 11:38
  1. sergi
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastanede HAP eğitimi
    1. Hastanede HAP eğitimi
    2. "Global Business Forum"a gençlerden..
    3. İstanbul Film Festivali, görme engelli..
    4. İran’dan ABD’ye yanıt: "ABD ordusunu..
    5. Güney Koreli heyetten KOBİDER'e ziyaret
    6. Bugünü nasıl yaşayacağız?
    7. Asansör yetkili servislerine sigorta..
    8. Sofuoğlu'ndan Diyarbakırlı çocuk ve..
    9. THY Euroleague’de normal sezon sona..
    10. Bu köyde muhtarlar sırayla başa geliyor
    11. Eczacılara Milli İstihdam seferberliği..
    12. Doğumsal kalp anomalileri anne..
    13. Yer Konya! Muhtarlık koltuğunu..
    14. Motosikletli kapkaççı kaza yapınca..
    15. Elazığ’da depremzedelere Psikososyal..
    16. Polis uyuşturucu tacirlerine göz..
    17. Siirtli çiftçiler fıstık işleme..
    18. İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’..
    19. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi..
    20. AK Parti İstanbul’a mektup!
    21. Bilim Merkezi ile gençler bilime..
    22. Başkan Tekin Kickboks Takımı’nı..
    23. Nusaybin’de bıçaklı kavga: 1 yaralı
    24. Küçük sanayi sitesi esnafından kan..
    25. Kuş, sahaya inerek vatandaşlara..
    26. Yeni gezi tertibi
    27. Başkan Altun mazbatasını aldı
    28. Saraybosna kuşatmasının kurbanları..
    29. Bilecik’te şehitler için mevlit..
    30. Bacağından yaraladıkları kadının..
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Aradaki fark sadece 635 oya iniyor...
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Aradaki fark sadece 635 oya iniyor...