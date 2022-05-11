Gaz ve şişkinliği anında gideriyor! Yoğurdu böyle hazırlayın..

Sindirim sisteminde oluşan gaz şikayeti tek bir nedene bağlı olarak oluşmaz. Gaz oluşumunun birçok sebebi olabilir. Hızlı yemek yediğimizde yuttuğumuz hava nedeniyle bir sıkıntı ve gaz şikayeti olabildiği gibi...

Sindirim problemlerinden kaynaklanan, içtiğimiz gazlı içecekler ya da bikarbonat gibi geçici gaz oluşturan içecekler nedeni ile de gaz şikayetimiz oluşabilir. Bunu önlemek için ya bu içeceklerden uzak durmamız gerekiyor ya da yemek yerken biraz yavaş hareket etmek. Çok fazla hava yutmamızı engelleyerek gaz şikayetinden de nisbeten kurtulabiliriz.

Yetişkinlerde yoğurt gaz yapar mı? Yoğurdun gaz yapmaması için ne yapılır?

Aile Hekimi Dr. Fevzi Özgönül, gaz giderici bitkisel yoğurt tarifini ve hangi bitkilerin gaz oluşumunu engellediğini açıkladı.

Diğer bir yandan engellenemeyen sindirim problemleri nedeniyle vücutta gaz oluşabilir, bu da şişkinliğe neden olabilir. Bu durumu önlemek için sindirim sistemini güçlendirmek, vücudun gerekli enzimleri üretmesini sağlamak gerekir. Böylece vücutta gaz oluşumunu engellenebilir. Bazı yiyeceklerden uzak durmak veya yiyecekleri pişirirken göstereceğimiz özen gaz şikayetinin en aza indirilmesini sağlar.

Ne yaparsak yapalım bir türlü kurtulamadığımız ve bizi sosyal ortamda rahatsız eden özellikle kötü de kokan gaz şikayeti, sindirim sistemindeki bozulmayı işaret eder. Sindirim için gerekli olan enzimlerin üretilmemesi, bağırsak florasını oluşturan dost bakterilerin özelliğinin bozulması ve patojen tabir edilen bakteri ve mantarların yerleşmesi, bu kötü kokulu gaz şikayetinin oluşmasında baş rolü üstlenir. Bu gaz şikayetinden kurtulmak biraz zor da olsa size önerdiğimiz bu karışımla gaz şikayetinizi en aza indirmeniz mümkün. Tabii ki sadece bunu kullanmak yetmeyebilir. O nedenle şimdi sıralayacaklarımıza da dikkat etmeniz gerekecektir.

GAZ VE ŞİŞKİNLİK SORUNU İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Yiyecekleri her lokmada en az 10 kez çiğneyin.Lokmaların birisini yutmadan ikincisini ağzınıza almayın.Sindirimi kolaylaştırmak için soda olarak tabir edilen, bikarbonat içeren ve geğirmeyi sağlayan içecekleri hemen yemeğin üzerine içmeyin. (Gerçek maden suyu bu gruba girmiyor)Yemeklerden sonra az da olsa yürüyüş yapın ya da en azından oturduğunuz yerden kalkın.Yemeklerde sindirimi kolaylaştıran ve özellikle probiyotik içeren turşu, peynir, ev yoğurdu, sirke gibi fermente ve probiyotik içeren gıdaları tüketin.Ara öğünlerden uzaklaşın ve gündüz ağırlıklı düzenli bir beslenme sistemine geçin.Muhtemelen size gaz yapan yiyecekleri tanıyorsunuz. Bu yiyeceklerden uzak durun.

GAZ GİDERİCİ YOĞURT TARİFİ

Dr. Fevzi Özgönül, gaz ve şişkinliği yok etmek için yapılması gerekenlerin yanı sıra aynı zamanda gaz ve şişkinlik sorununu çözmeye yardımcı olacak çok basit bir yoğurt tarifi verdi. İşte gaz giderici yoğurt hazırlamak için malzemeler.

GAZ GİDERİCİ YOĞURT TARİFİ MALZEMELERİ

1 çay kaşığı rezene tohumu1 çay kaşığı dereotu tohumu1 çay kaşığı Frenk kimyonu1 çay kaşığı anason1 kase yoğurt

GAZ VE ŞİŞKİNLİK GİDERİCİ YOĞURT HAZIRLANIŞI

Kasenin içine belirtildiği miktarda malzemeleri koyup karıştırın ve yemek sonrasında tüketin.Yoğurt tüketemeyenler, bu karışımı su ile de hazırlayabilir.