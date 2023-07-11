Gaz keşfi meyvesini verdi! Müthiş gelişme

Ocak, şubat ve mart ayının ardından, Karadeniz gazının karaya taşındığı nisanda da doğalgaz ithalatı düşüş gösterdi. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre; doğalgaz ithalat miktarı, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 3 milyar 982 milyon metreküp oldu.

Nisanda ithal edilen doğalgaz, mart ayına göre de 500 milyon metreküp azaldı. İthalatta boru gazının payı yüzde 82, LNG’nin (sıvılaştırılmış doğalgaz) payı yüzde 18 olurken, geçen yılın nisan ayına kıyasla boru gazıyla doğalgaz ithalat miktarı bu yılın nisanında yüzde 5 düştü.

Türkiye, nisanda ABD, Cezayir, İran, Azerbaycan ve Rusya olmak üzere toplam 5 ülkeden doğalgaz ithal etti. Boru gazı ithal edilen ülkeler arasında Rusya’nın payı yüzde 43,25, Azerbaycan’ın payı yüzde 22,43, İran’ın payı yüzde 21,77 olarak gerçekleşti.

İthalatta düşüş sürerken, üretilen doğalgaz miktarı da nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 milyon metreküp arttı. Bu arada, nisanda üretilen doğalgaz miktarı, martta üretilen miktarı ile aynı kaldı. Üretilen gazın yine yüzde 98’i Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Düzce’deki sahalardan çıkarıldı.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında doğalgaz ihracatı gerçekleşmemişti. Bu yıl ise Yunanistan’a 20 milyon metreküp, Bulgaristan’a ise 18 milyon metreküp gaz ihracatı yapıldı. Böylece, ihraç edilen gaz, nisanda marta göre 16 milyon metreküp artmış oldu.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi