Gaz için tarih verildi! Fatih sondaj gemisiyle ilgili sıcak gelişme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bloomberg HT yayınında katıldığı bir programda, geçen yıl Karadeniz'de toplamda 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini anımsattı.

Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda sondaja başlandığını kaydeden Dönmez, "Bir hafta on gün içerisinde, en geç şubat başında Fatih sondaj gemimiz Türkali-2 kuyusundaki sondajına başlayacak. Burada derin denizde çalışıyoruz, denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre. Son derece zor bir operasyon. Sadece sondaj açmak yetmiyor. Kuyuların tamamlanması için gereken birtakım işlemler var. Üretime geçtiğimizde karaya getirilmesiyle ilgili yapacağımız çalışmalar var. Bunların mühendislik çalışmaları da devam ediyor. İnşallah, 2023'te Sakarya Gaz Sahası'nda bulduğumuz gazı 2023'te Filyos'ta Türkiye'deki iletim sistemine bağlayacağız." diye konuştu.

Dönmez, bugünden yapılan hesaplamalara göre Karadeniz'deki doğal gazın ithal gaza kıyasla daha ekonomik olacağını ve bu avantajın vatandaşların lehine kullanılacağını dile getirdi.