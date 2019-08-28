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Gaz bağımlısı 13 yaşındaki kız dedesinin evinde ölü bulundu

Bursa’da çakmak gazı bağımlısı olduğu iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğu, dedesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
Gaz bağımlısı 13 yaşındaki kız dedesinin evinde ölü bulundu

Bursa’da çakmak gazı bağımlısı olduğu iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğu, dedesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.


Olay dün gece Yıldırım’a bağlı Karaağaç Mahallesi İpekçilik Caddesi üzerinde meydana geldi. Geç saatlerde eve gelen Mehmet K., dakikalarca kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmadı. Komşularından yardım isteyen Mehmet K. kapıyı kırarak içeri girdi. Torununa seslenen Mehmet K., 13 yaşındaki torunu Yasemin Ç.’yi koltukta hareketsiz yatarken buldu. Durumu 112 sağlık ekiplerine bildiren dede dakikalarca torununun kendisine gelmesini bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.


Olayla ilgili yapılan incelemelerde Yasemin Ç.’nin çakmak gazından zehirlendiği belirlendi. Küçük kızın psikolojik problemleri olduğu ve aylardır çakmak gazı bağımlısı olduğu iddia edildi. 13 yaşındaki kızın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
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