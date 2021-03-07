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Gündem Gayrimeşru ilişki yaşadığı sevgilisini azmettirip kocasını evinde vurdurttu!
Gündem

Gayrimeşru ilişki yaşadığı sevgilisini azmettirip kocasını evinde vurdurttu!

Gayrimeşru ilişki bir cinayet teşebbüsüne daha neden oldu. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, gayrimeşru ilişki yaşadığı erkek arkadaşı ile plan yapıp kocasını evinde vurdurttu.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 22:21:00 - 2021-03-07 22:22:04
Gayrimeşru ilişki yaşadığı sevgilisini azmettirip kocasını evinde vurdurttu!

Son dönemde gayrimeşru ilişki ve zina nedeniyle, işlenen cinayetlerde artış yaşanmaya devam ediyor.

Adana'da 3 Mart Çarşamba günü Ceyhan ilçesine bağlı Şahin Özbilen Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, evinde oturan Ömer Çelebi (30), zilin çalması üzerine kapıyı açtı.

Kimliği belirlenemeyen kişiler kapının açılmasıyla Çelebi’ye tabanca ile defalarca ateş açtı ve olay yerinden kaçtı.

Eşi ve çocuğunun gözü önünde vuruldu, ağır yaralı

Eşi ve çocuğunun gözleri önünden boynuna, göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralanan Çelebi kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Çelebi, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çelebi Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturmanın ardından gayrimeşru ilişki çıktı

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada, yaralı Ömer Çelebi’nin dini nikahlı eşi Gizem Yıldız’ın olayı azmettirdiği ortaya çıkarttı.

Gizem Yıldız'ın (30) bir süredir görüştüğü Şıhmüslüm Kavut (26) ile plan yaparak eşi Ömer Çelebi’ye silahlı saldırı düzenlettiği belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gizem Yıldız ve Şıhmüslüm Kavut çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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