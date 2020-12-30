  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi "Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Sertifika Programı" 18 Ocak'ta başlayacak
Ekonomi

"Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Sertifika Programı" 18 Ocak'ta başlayacak

GYODER-YTÜ Teknopark iş birliğiyle online gerçekleşecek program, 13 Şubat'ta sona erecek

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:05:28 -
"Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Sertifika Programı" 18 Ocak'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı 18 Ocak-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nden (GYODER) yapılan açıklamaya göre, GYODER ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, Türkiye'de bu alanda düzenlenecek ilk sertifika programı olacak.

Programına katılanlar, gayrimenkul teknolojisinde kullanılan "yapay zeka", "makine öğrenimi" ve "veri biliminde ortaya çıkan teknolojiler" hakkında bilgi sahibi olacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan programın içeriği; katılımcıların, veri teknolojisi dünyasındaki gelişmeleri rahatlıkla takip etmesi ve gayrimenkul sektörünün geleceğinde rol almasına katkı sağlama hedefiyle oluşturuldu. Ayrıca, yapay zeka ve makine öğreniminin incelenmesi ve analizi yoluyla, veri teknolojisinin gayrimenkul sektörünü nasıl yeniden tanımladığını ve proptech şirketlerinin katılımcılara nasıl bir gelecek vadettiği keşfedilecek.

Katılımcılar, Türkiye'de gayrimenkul teknolojileri konusunda uzman sektör liderlerinden vaka uygulamalarını birebir dinleme fırsatı bulacak. Güncel veri setleri üzerinden coğrafi bilgi sistemlerinin, yapay zekanın, makine öğreniminin ve finansal uygulamaların gayrimenkul yatırımlarının geleceğindeki etkisini deneyimleyebilecek.

Üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan, başlangıç düzeyinde matematik ve istatistik temeli olan tüm katılımcılar için uygun olan programda, herhangi bir veri analizi yazılımı deneyimi olmayan katılımcılar için giriş dersinde temel veri bilimi ve veri setleri hakkında eğitim videoları paylaşılacak.

İnternet üzerinden haftada 4 gün gerçekleşecek program kapsamında toplamda 45 saat eğitim verilecek. Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara "başarı sertifikası", başarısız olanlara ise "katılım belgesi" verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak'tan Türkiye'ye Çin aşısını getiren o firmayla ilgili bomba iddia...
Gündem

Dilipak'tan Türkiye'ye Çin aşısını getiren o firmayla ilgili bomba iddia...

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yan..
Kısıtlamanın olacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı? İşte cevabı
Gündem

Kısıtlamanın olacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı? İşte cevabı

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı, sorusu akıllara geldi. İl Hıfzısıhha Kurullarının namazın pande..
Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi
Dünya

Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi

Libya'yı kan gölüne çeviren darbeci Hafter'in yaveri olan Yb. Safwan Ali Muhammed Boutigan'a yeni katliamlar için talimat verdiği ortaya çık..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay