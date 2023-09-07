Fiyatlar daha şeffaf olacak! Gayrimenkulde bakanlık freni!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile gayrimenkul sektöründe önemli bir dönüşümün kapısı aralanıyor. Söz konusu yeni yönetmelikle gayrimenkul ticareti artık daha güvenilir, manipülasyonları önleyici ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Gayrimenkulde yaşanan fiyat şişirmeye yönelik tedbirler almaya devam eden Ticaret Bakanlığı, sektörde yaptığı revizyonlarla önlemini artırıyor. Yeni yönetmelikte ikinci el motorlu kara taşıtlarına yönelik düzenlemeler de mevcut.

Fiyat şişirmelerini önleme amaçlı

Son zamanlarda ilan sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşların mağdur edildiğinin gözlemlendiği ve bu konuda çokça artan şikayetler üzerine yapılan değişiklikte, Bakanlık tarafından söz konusu etik dışı uygulamaları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidilmesi zorunluluğunun ortaya çıktığı bildirildi.

Sahte hesaplara geçit verilmeyecek

Yeni düzenlemeye göre ilan sitelerinde ikinci el motorlu kara taşıtı veya gayrimenkul ilanı vermek isteyenler, açık kimliklerini gizledikleri sahte hesaplar üzerinden ilan veremeyecek.

Yönetmelikteki değişiklikler hakkında açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Borsası A.Ş (GABORAS) Genel Müdürü Dinçer Gökçe, "Gayrimenkul sektörünün dijital dönüşümünün öncüsü olmaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen yeni yönetmelik değişiklikleri, güvenli gayrimenkul ticaretini desteklememiz ve daha şeffaf bir pazar yaratmamız için bir fırsattır." dedi.

Sistem ne tür düzenleme getiriyor?

Yetkisiz İlanlar Engelleniyor: GABORAS platformu kurulduğu günden bu yana yetkisiz ilan yayınlamayı engelliyor. www.gaboras.com.tr’de ilan yayınlayabilmek için Web Tapu üzerinden yetki verilmesi gerekmekte. Bunun yanı sıra özellikle Online İhale Piyasası’nda teklif verebilmek için kişilerin doğru bilgileri girip girmediğinin kontrol edilmesi adına kimlik ve telefon numarası doğrulama işlemleri gerçekleştiriyor.



Spekülatif ve Manipülatif Hareketlere Son Veriliyor: Piyasalardaki spekülatif ve manipülatif hareketleri önlemek amacıyla GABORAS, güncel verileri ve dijital teknik analizleri kullanarak gerçek zamanlı piyasa izleme sağlıyor ve bu ticaretin şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesini destekliyor.

Veri Güvenliği Temin Ediliyor: Platform, dijital teknik analizler ve brokerler aracılığıyla veri güvenliğini sağlıyor. Kullanıcıların kişisel ve finansal verileri, en üst düzeyde koruma altında.



Gerçek Değer Üzerinden Ticaret İmkânı: GABORAS'ın online piyasaları, satış ve kiralama işlemlerinin gerçek değer üzerinden yapılmasını sağlıyor. Bunun için hem sahada çalıştığı emlak danışmanlarıyla hem de özel değerleme raporlarıyla donanımlı bir analiz gerçekleştiriliyor Bu, gayrimenkul ticaretinin daha adil ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

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