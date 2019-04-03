Gayrimenkul sektöründe İstanbul Havalimanı heyecanı

6 Nisan itibariyle taşınmanın tamamen gerçekleştirileceği İstanbul Havalimanı, turizm, gayrimenkul gibi Türkiye ekonomisinin öncü sektörlerinde büyük bir heyecan oluşturuyor. Antalya Homes Emlak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, İstanbul Havalimanı’nı Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektörü için itici bir güç olarak tanımladı.

Resmi açılışı 29 Ekim 2018’de yapılan ve Nisan ayının ilk haftası itibarıyla taşınma süreci tamamlanacak olan İstanbul Havalimanı, yıllık 200 milyonluk yolcu kapasitesi ile dünyanın en güçlü havalimanlarından birisi olacak.

Türkiye’de yabancılara gayrimenkul satışında önde gelen emlak şirketlerinden Antalya Homes Emlak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe sadece havacılık sektörü değil, lojistik, turizm, emlak sektörleri başta olmak üzere İstanbul Havalimanı’nın Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıya vurgu yaptı.

“Sadece bir havalimanı değil”

İstanbul Havalimanı’nın Türkiye için stratejik öneme sahip bir proje olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Tekçe şu ifadeleri kullandı:

"Projeksiyonlara bakıldığında 2025 yılı için yaklaşık 225 bin kişiye istihdam sağlayacak olan İstanbul Havalimanı’nın, hane halkı gelirine ortalama 4,2 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor. Mega projenin gayri safi milli hasıla (GSMH) içindeki payının yüzde 4,9’lara ulaşacağı öngörülüyor. Sadece bu rakamlar bile projenin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermek için yeterli."

“İstanbul Havalimanı ile konut satışları daha da hızlanacak”

Hâlihazırda yabancıların konut alırken en çok tercih ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Türkiye’de yabancılara satılan konut sayısı hızla artıyor. İstanbul Havalimanı’yla birlikte gayrimenkul sektöründe yabancı ilgisinde çok önemli artış beklediğini kaydeden Tekçe şöyle konuştu:

"Türkiye’de geçtiğimiz yıl yabancılara 40 bin 004 adet konut satışı oldu. 2019 yılının ilk iki ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yabancılara satılan konut adedi yüzde 87 artarak 6 bin 489’a çıktı. Bu yıl İstanbul Havalimanı’nın da devreye girmesiyle gayrimenkul sektöründe artışlar büyük bir ivme kazanacaktır. Türkiye’de gayrimenkul satın almak isteyen yabancılar için ilk sırada yer alan İstanbul’da geçtiğimiz yıl, yabancıya 14 bin 270 konut satışı gerçekleşti. Önümüzdeki üç yıl içinde bu rakamın ikiye katlanarak yıllık 30 bine çıkacağını öngörüyoruz. Biz de Türkiye emlak sektöründe sahip olduğumuz markalar ve ofislerimizle, İstanbul, Antalya ve Trabzon başta olmak ülke genelinde bir başarı hikayesi yazacağımıza inanıyoruz.“

“İstanbul, Aerotropolis olabilir”

İstanbul Havalimanı gibi projeler ile İstanbul marka değerine yatırım yapıldığını gözden kaçırmamak gerektiğini vurgulayan Tekçe, "Dünyanın en yeni ve en büyük havalimanının faaliyete girmesi, İstanbul’un uluslararası sivil hava trafiğindeki “HUB” konumunu daha da pekiştirecek. Diğer taraftan yeni havalimanı Türkiye ekonomisi için de itici bir güç olacak. Dünyaca ünlü araştırma şirketi PwC’nin İngiltere’de yapmış olduğu çalışmaya göre, bir ülkenin havacılık sektöründeki koltuk kapasitesinde yaşanan her yüzde 10’luk artış kısa vadeli ekonomik büyümede yüzde 1’lik katkı sağlıyor. Son yıllarda yaşanan gelişmelerin ekonomik büyümenin önemini gözler önüne serdiği günümüzde, tek başına PwC’nin araştırması bile İstanbul Havalimanı’nın önemini ortaya koyuyor" dedi.