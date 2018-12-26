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Gavurlar saldırıya geçti! Hedefte yine Türkiye var!

Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek terör operasyonu öncesinde Türkiye'nin haklı mücadelesine gölge düşürmek için kolları sıvayan gavur basını, kara propaganda enstrümanlarını devreye soktu. Yaptıkları yalan ve aldatıcı haberlerle Türkiye'ye karşı başlatılacak ikinci dalga ekonomik operasyonların işaretini veren Türkiye ve İslam düşmanları, Ortadoğu coğrafyasında oyun kurucu bir Türkiye'den ne kadar büyük bir rahatsızlık duyduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 21:18
Gavurlar saldırıya geçti! Hedefte yine Türkiye var!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik terör operasyonu için hummalı bir hazırlık içerisinde olduğu bu günlerde, kara propaganda hazırlıklarına çoktan başlayan Türkiye düşmanı gavur basını, ülkemizin beka mücadelesine gölge düşürmeye çalışıyor.

Devamlı olarak yapılan sevkiyat faaliyetleri yürüten TSK'nın bölgedeki hakimiyeti Avrupa basınına, Türkiye aleyhinde kara propaganda yaptırıyor.

2019'da Türkiye için kötü bir yıl olacağına dair algı pompalayan Türkiye düşmanları, ülkemiz üzerindeki ekonomi tehditlerini doğrulayan yayınlarıyla dikkat çekiyor.

BBC: 2019'da ekonomi daralacak

İngiliz BBC'nin Türkçe birimine konuşan ekonomistler, 2018'in sürecek devam edecek olan ekonomik daralma oluşacağını belirtiyor. Enflasyonun da çift haneli rakamlarda seyredeceğini belirten BBC analizi, seçimlerde AK Parti'nin bu durumdan etkilenebileceğini söyledi

 DW, büyüme rakamlarını çarpıttı

Bir diğer kara propaganda temsilcisi olan Alman Deutsche Welle de ekonomik spekülasyonlara rağmen büyüme rakamlarının sürmesini çarpıtarak servis etti.  DW, yeni dönemde büyüme rakamlarının küçüleceğini ve bu durumun da 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin aleyhinde bir sonuç oluşturacağı algısı oluşturmaya çalışıyor.

 Avrupa basınının bu hamlesi, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatları öncesinde de yaşanmıştı.

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun hemen öncesinde Türkiye'nin ekonomik olarak kötü durumda olduğunu yazan gavur basını, Münbiç konusunda da Avrupa basını FETÖ ve özgürlük kavramları üzerinden algı operasyonu yapıyordu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 21:18
  1. fırat kalkanı
  2. Zeytindalı Harekatı
  3. Fırat'ın doğusuna operasyon
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. DW TÜRKÇE
  6. BBC
  7. BBC Türkçe

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