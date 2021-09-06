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Yaşam Gavsı Sani İstanbul'da mı? Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki El Hüseyni İstanbul’a geldi mi?
Yaşam

Gavsı Sani İstanbul'da mı? Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki El Hüseyni İstanbul’a geldi mi?

Gavsı Sani Hazretleri İstanbul’a geldi mi? Menzil Şeyhi İstanbul’da mı? Nakşibendi tarikatının Halidi kolunun Menzil cemaati lideri Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni İstanbul’a mı geldi? soruları Allah dostlarından olan Menzil Şeyhi Gavsı Sani sevenleri tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 17:23:00 - 2021-09-06 17:34:41
Gavsı Sani İstanbul'da mı? Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki El Hüseyni İstanbul’a geldi mi?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet Mustafa’nın (S.A.V) ehli beytinden yani soyundan olan Nakşibendi tarikatınınHalidi kolunun Menzil şubesi Şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki El Hüseyni, insanları Allah’ın yoluna, Kur’an’a ve Peygamber Efendimiz’in sünnetine davet etmeye devam ediyor. 

Babası Gavsı Azam Seyyid Abdulhekim El Hüseyni, ağabeyi aynı zamanda Şeyhi olan Seyyid Muhammed Raşit El Hüseyni gibi insanları kurtuluşu için gece gündüz demeden insanları Allah’ın yoluna davet için çalışan Menzil Şeyhi, Gavsı Sani Abdulbaki El Hüseyni İstanbul’a teşrif edip etmediği sevenleri tarafından merak ediliyor.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Menzil Köyün’de irşad vazifesini sürdüren Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni İstanbul’da geleceği öğrenildi. Seyyid Abdulbaki’nin İstanbul’a geleceğini öğrenen milyonlarca sofi sevince boğuldu. Menzil Şeyhi Gavsı Sani Sultan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Hazretlerinin zevcesi geçtiğimiz aylarda vefat etmişti. Gavsı Sani Abdulbaki (k.s) hazretlerinin dünyanın her yerinde milyonlarca seveni bulunmakta.

 

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