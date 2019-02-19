Gattuso, Zapata'nın Fenerbahçe'ye transferine izin vermedi İtalyan devi Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Kolombiyalı savunma oyuncusu Cristian Zapata'nın Fenerbahçe'ye transferine vermediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde transfer etmek istediği Milan'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Cristian Zapata için İtalya'dan transfer iddiası ortaya atıldı. Milan yönetiminin, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Zapata'yı satmayı onayladığı ancak teknik direktör Gennaro Gattuso'nun transfere izin vermediği belirtildi. Gattuso'nun takımın diğer stoperleri Caldara ve Musacchio'nun sakatlanmasıyla elinin zayıfladığı ve Zapata'yı bu yüzden sezon sonuna kadar takımda tutmak istediği kaydedildi. Gattuso araya girdi İtalyan Calcio Mercato sitesinin haberine göre Fenerbahçe, Ocak ayında Zapata için Milan'a transfer teklifinde bulunmuştu. İki takım ekonomik olarak anlaşsa da Gattuso'nun araya girmesiyle transfer suya düşmüştü. 7 yıldır Milan forması giyen 32 yaşındaki Cristian Zapata'nın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. (Sporx)

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