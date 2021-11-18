  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gates’ten korona ölümleri ile ilgili çarpıcı iddia
Gündem

Gates’ten korona ölümleri ile ilgili çarpıcı iddia

Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, koronavirüse bağlı sebeplerle meydana gelen ölümlerle ilgili çok net bir açıklama yaptı. Gates, koronavirüse bağlı ölümlerin 2022’nin ortasında çok düşük seviyelere gerileyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 13:08:00 -
Gates’ten korona ölümleri ile ilgili çarpıcı iddia

Singapur’da düzenlenen Bloomberg New Economy Forum isimli paneline katılan Bill Gates, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Melinda&Bill Gates Vakfı’nın da kurucusu olan milyarder iş insanı, koronavirüse bağlı ölümlerin 2022’nin ortasında çok düşük seviyelere gerileyeceğini söyledi. Gates, “Gelecek yılın ortasında tehlikeli varyantların ortaya çıkacağını sanmıyorum. Covid-19 ölüm ve enfeksiyon oranlarının mevsimsel grip seviyesine 2022’nin ortasında ulaşacağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı. Hem hastalık yoluyla hem de aşı yoluyla bağışıklık sağlanmasının yanı sıra ilaçların da geliştirildiğini hatırlatan Gates, “Ölüm ve hastalık oranının çok düşeceğini tahmin ediyorum” yorumunu yaptı. Tedarik sürecinin çözülmesinden sonra aşı ve ilaçların dağıtımı üzerine de düşünülmesi gerektiğini aktaran Gates, “Aşılar çok iyi haber ve tedarik süreci de büyük ölçüde gelecek yılın ortasına gelene kadar çözülecek. Dolayısıyla bundan sonra lojistik ve talep sorunlarını düşünmek gerekecek” dedi. Gates, aşıya talebin nasıl olacağının ise henüz bilinmediğini aktarırken, “Dünya gelecekte yeni salgın tehditlerinin önüne geçmek için gribi de ortadan kaldırmalı” ifadesini kullandı.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dev altın hamlesi! KAP'a bildirildi
Ekonomi

Dev altın hamlesi! KAP'a bildirildi

GÜBRETAŞ'ın Söğüt Altın Madeni Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi için onay süreci tamamlandı. GÜBRETAŞ'ın KAP'ta yer alan açıklaması..
Dolar 11 liraya dayandı! İşte son durum
Ekonomi

Dolar 11 liraya dayandı! İşte son durum

Tüm gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, dolar bu sabah saat 4.20 sıralarında bir re..
Kan kaybeden Fransa defolup gidiyor! Stratejik üsten çekildi
Dünya

Kan kaybeden Fransa defolup gidiyor! Stratejik üsten çekildi

Fransa'nın, Mali'nin kuzeyinde yer alan Tessalit şehrindeki stratejik öneme sahip askeri üsten çekildiği duyuruldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay