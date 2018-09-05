Gastronomide Fransa ve İspanya’yı yakalayacağız

BUĞRA KARDAN

2023 için belirlenen 50 milyar dolar turizm geliri, 50 milyon turist hedefi yerel yönetimleri de harekete geçirdi. Gastronomide atak yapmak için tanıtım kampanyalarına ağırlık veren, gıda fuarlarının hemen tamamında yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu adımlarla ülkemizin turizm gelirlerini arttırmayı planlıyor.

KENDİMİZE GÜVENELİM

Başkan Fatma Şahin, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Gaziantep’in gastronomi turizminde önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, “Anadolu’nun diğer illeri de bu alanda hamle yapmalıdır” dedi.

Anadolu lezzetlerinin dünyaya açılması ile ekonominin ivmeleneceğini vurgulayan Şahin, “Bir ürün ile öne çıkan, örneğin bir peynirle ihracatını ve gelirini arttıran ülkeler var. Bizde bu ürünlerden binlercesi var. Bir şehrimiz 10 yerli ürünü ile öne çıkıyor. Bu önemli varlığı neden Avrupa ve Asya’ya sunmayalım, niye milyarlarca dolar gelir elde etmeyelim” ifadelerini kullandı. Hedeflerinin gastronomi gelirlerini artırmak olduğunu belirten Şahin, değerlendirmelerinde bulundu: “Çinlilerin, Japonların ve Güney Korelilerin ürünlerimizi tatmaları, tanımaları ve şehrimize gelmelerini planlıyoruz. Çünkü bunlar Anadolumuza, kültürümüze önem veriyorlar. Şu aşamada amacımız Kapadokya’ya gelen turistleri Gaziantep’e çekmek. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. İlave olarak Alanya, Belek ve Marmaris gibi tatil beldelerine gelen Avrupalıları ilimize ve bölgemize çekmeyi diliyoruz. Tabii bu da ciddi bir koordinasyonu gerekli kılıyor.”

Gastronomi ile ülkelerin büyüyüp kalkındığına dikkat çeken Şahin, “Örnekleri görüyoruz. Biz daha onda birdeyiz. Onda 9 açığımız var. Ama iyi bir tanıtımla bu açık kapatırız. Fransa, İspanya ve İngiltere gibi devleri yakalarız” diye konuştu.

HEDEF 5 MİLYON TURİST

Gaziantep’e yerli ve yabancı akının arttığına değinen Şahin, “2016’da 700 bin turistin geldiği ilimiz, 2017’de bu rakamı 1,5 milyona taşıdı. 2018’in ilk 6 ayında da ilimizin ağırladığı turist sayısı 800 bini aştı. 2019 hedefimiz 2 milyon olup 3 sene içerisinde turist sayısını 5 milyona çıkarmayı arzu ediyoruz. Gaziantep’e Türkiye’nin diğer illerinden yapılacak charter uçuşları ile bu hedefi yakalamamamız için hiçbir sebeb yok” şeklinde konuştu.