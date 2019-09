Gastronomi Festivali’nin son günü renkli geçti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) işbirliğinde düzenlediği 2’nci Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) renkli görüntülerle sona erdi.

Ziyaretçiler, düzenlenen yarışmalar, paneller, atölye çalışmaları ve konserlerle hem eğlendi, hem bilgilendi. Gün boyu süren etkinliklerle tarihinin en canlı ve hareketli günlerine ev sahipliği yapan Festival Park’a gelen binlerce ziyaretçi, 4 günü dolu dolu geçirdi. Festivalin gündüz bölümünde kurulan Gaziantep Lezzetler Sokağı, El Sanatları ve Ahiler Sokağı, kurum ve halk stantları, çocuk animatörleriyle çocuk oyun alanları, fotoğraf çekim alanlarını dolaşan ziyaretçiler, Michelin yıldızlı şeflerin workshop programını kaçırmadı. Festivalin akşam bölümünde sevilen şarkıcıların konserleriyle coşku doruğa çıktı.

Antep yemekleri ve içecekleri konuşuldu

Festivalde uzmanların sunumlarıyla düzenlenen panellerde, yöresel yemeklerin önemine dikkat çekildi, Gaziantep yemeklerinin lezzetine ve insan sağlığına etkileri anlatıldı, doğal beslenmenin yararları ele alındı. Bu kapsamda festivalin son gününde, “Dilara Koçak’la Gelecek Gelenekte”, “Ömür Gedik’le Sinema ve Müzikte, Yemek ve Sofralar”, “Ender Saraç’la Gaziantep Yemekleri ve Şifa” konulu paneller ilgiyle izlendi. “Dilara Koçak’la Gelecek Gelenekte” adlı panelde, insanların yaşadığı bölgede yetişen ürünlerle beslenmesinin yararlarından söz edildi.“Ömür Gedik’le Sinema ve Müzikte, Yemek ve Sofralar” isimli panelde ise, yemekle sinema ve müzik arasındaki bağlantı ele alındı. “Ender Saraç’la Gaziantep Yemekleri ve Şifa” konulu panelde de yerel içeceklerden olan Menengiç kahvesinin ve Antep Fıstığı’nın yararlarından bahsetti, Saraç çocukları asitli ve şekerli içeceklerden uzak tutulması gerektiğini söyleyerek, çocukların menengiç kahvesi ve meyan şerbetine yönlendirilmesini tavsiye etti.

Yarışmalar nefes kesti

Festival kapsamında organize edilen yarışmalarda,gerek profesyoneller gerekse amatör aşçılar, dereceye girmek için amansız bir yarışa girişti, farklı damak tadına sahip jüriyi etkilemeye çalıştı. 3 kişilik ekipten oluşan “Local Chef Üniversiteliler Yarışıyor” adlı yarışmada ipi göğüsleyen İstanbul Özyeğin Üniversitesi’ni ve Gaziantep Üniversitesi’nden (GAÜN) takip etti. Yarışmada, Akdeniz Üniversitesi 4’üncü oldu, Emine Göğüş ödülünü almaya hak kazandı. Üniversiteler arası local chef yarışmasındaki jüri, birbirinden farklı yemekler arasında en iyi yemeği seçme konusunda karar vermekte zorlandı.

Ödüller, Şehitkamil Belediye Başkan Yardıcısının çocuklarına

Yarışmaya katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Özyeğin Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Ankara Atılım Üniversitesini temsil eden aşçı adayları, hünerlerini sergiledi. Jüriyi etkilemek için ellerinden geleni yapan üniversiteli öğrenciler, gösterdikleri performansla parmak ısırttı. Yarışma sonunda birinci olan İstanbul Özyeğin Üniversitesi’nden Zeynep Özgüler, Emre Özgüler ve Korhan Kızıltan’dan oluşan ekip, 10 bin TL para ödülü kazandı. Zeynep ve Emre Özgüler kardeşlerin babası Şehitkâmil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler’in çocukların olduğu tespit edildi. Yarışmada, Aleyna Gümüş, Akın Kiraz Buğra Anıl Türker’den kurulu ekip ikinci oldu. Muhsin Karaoğlan, Cansel Türksal ve Serena Keler’in oluşturduğu Gaziantep Üniversitesi ekibi, üçüncülüğü elde etti. Akdeniz Üniversitesi’nden Yılmaz Yelken, Ferda Yeliz Çubuk ile Ali Ekber Turan’dan kurulan ekip, dördüncü sırada yerini aldı.

Profesyoneller yarıştı

Local Şef Uluslararası Mutfak Yarışması’nda Barcelona Le Meridien, Hotel Palacio Tondon ile İstanbul Fairmont Hotel’de çalışan şefler dereceye girdi. Yarışmada; Hotel Palacio Tondon şeflerinden Sara Peral Sanchez, Llorenç Sagarra Garcıa, Dubai Versace Hotel’den Harun Keskin, Gaurav Khurana, Sunaryadı Kosasıh, Barcelona Le Meridien’den Imma Güell Bolano, Vıctor Herreranın, Jordı Guıllem Munoz, İstanbul Fairmont Hotel’den Yusuf Kızılırmak, Necati Barış Gümüş, Volkan Aydın, Hilton İstanbul Bosphorus’tan Hasan Aykut Kala, Yasin Ersin, Serdar Çakır, Swissotel The Bosphorus’tan Yunus Sidar Işıklı, Zeki Güray Arıkan, Şahan Çalışcı ter döktü. Gaziantep Valisi Davut Gül, “Organizasyonda yer alan herkese destekleri için teşekkür ederim. Çok güzel bir proje ile Gaziantep’in adını duyurduk. İnanıyorum ki, ikincisi düzenlenen GastroANTEP Festivali, Gaziantep’in değerlerine değer kattı. Şahin ve tüm ekibini bu başarılarından dolayı kutluyorum” dedi. Onur konuğu olarak festivale katılan Masterchef Mehmet Yasinkaya, “Gaziantep, her geçen gün daha iyiye gidiyor. Uluslararası bir çizgide, şehir her geçen gün adından daha sık bahsettirmeye başladı. Gaziantep’e lezzet, tanıtım anlamında nasıl bir yardım yapabileceğimiz hakkında elimizden geleni yapıyoruz. Birçok ülkeyi temsil eden alanında tanınan isimler bu projede buluştu.Bu proje Gaziantep için çok önemli bir dönemeç niteliği taşıyor” diye konuştu.

Masterchef Somer Sivrioğlu ise şunları aktardı:

“GastroAntep Festivali’nin Gaziantep çerçevesinde, bölge çerçevesinde bizlere, ülkemize ciddi katkıları oldu ve bu katkılar artarak devam edecektir. 4 sene önce çıkmış olan bir kitabım var. Uluslararası alanda birçok dile çevrildi ve ödüller aldı. Kitabımı okuyan herkes genelde beni Gaziantepli zannediyor. Kitapta daha çok Gaziantep’in lezzetlerinden bahsediyorum. Kitabım hakkında şimdiye kadar çok olumlu geribildirimler aldım. Bu noktada bana kalırsa GastroANTEP geç kalınmış bir proje. Bu ülkenin gastronomisinin, şah damarının, kalbinin attığı yer Gaziantep.”

Down sendromlu 9 çocuk menemen yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Türkiye’de yerel yönetimlerin hayata geçirdiği ilk korumalı işyeri olan Glütensiz Bir Başka Kafe’de çalışan 9 zihinsel ve ruhsal engelli, yaptığı melemen yemeğiyle yarıştı. "Geleceğin Şefleri Yemek Yarışması"nda down sendromlu 9 çocuk birincilik için mücadele etti. Yarışmaya katılan down sendromlu 9 çocuk, menemen yaptı. Çocukların hazırladığı menemenler, jürinin takdirini toplarken, yarışma sonucunda 9 yemek de birinci seçildi.

Konser programını takip eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve on binler, Berdan Mardini, Turgay Başyayla, Hünkar ve Çiğdem Doğan konseriyle unutulmaz bir final gecesi yaşadı. Tüm Türkiye ve Gaziantep, şimdiden 3’üncü Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ni beklemeye başladı.