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GastroAntep’te Oğuzeli rüzgarı

Güneşten, topraktan, tarihten gelen yerel lezzeti tüm dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl 2.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:55
GastroAntep’te Oğuzeli rüzgarı

Güneşten, topraktan, tarihten gelen yerel lezzeti tüm dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl 2.’si düzenlenen yöresel ürünlerin ve lezzetlerinin tanıtıldığı Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde Oğuzeli rüzgarı esti. Gaziantep Festival Park’ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde Oğuzeli Belediyesi’de stant açtı.


Oğuzeli’ne ait yöresel ürünler sergilendiği stant, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Oğuzeli Belediyesi’nin açtığı stantta yöreye ait kurutmalık çeşitlerinden nar ekşisine, Ezo Gelin’den zeytine çok sayıda ürün misafirlerin beğenisine sunuldu. Gaziantep’in Gastronominin Başkenti olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç,festivalde başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Kılıç, “Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali Oğuzelimiz açısında oldukça verimli geçti. İlçemize ait birbirinden özel yöresel ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Ürünlerimiz festivale katılan ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Bu festivalde Oğuzeli rüzgarı esti diyebilir. Gerçekleşen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


Güzelliği ve çilesi türkülere, filmlere konu olan, Barak Ovası’nda efsane gibi anlatılan, manevi miras ve simge olarak Barak kültürünün bir parçası olan Ezo Gelin düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ni gezmeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Oğuzeli Dokuzyol Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi projeside Oğuzeli Belediyesi stant görevlileri tarafından gelen misafirlere tanıtıldı. Oğuzeli Belediyesi standını gezen ziyaretçiler Ezo Gelin heykeli ile bol bol fotoğraf çekindi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:55
  1. kültür
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