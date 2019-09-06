0553 313 94 23

"GastroAntep" sanayi ve ticareti hareketlendirecek

Gaziantep'te 12-15 Eylül'de yapılacak "GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali"nin kent turizminin yanı sıra sanayi ve ticarete de katkı sunması bekleniyor- Gaziantep Valisi Davut Gül:- "Gastronomiyle Gaziantep'in, bu bereketli toprakların, lezzetli yemeklerin tadılması çok önemli ama en az onun kadar bizim gıda sanayisine vereceği destek çok önemli" - Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi:- "Ürünlerimizin tanıtımı ve ihracat ağımızın daha fazla genişlemesi için bu festivalden beklentimiz büyük"

06 Eylül 2019 Cuma 11:27
"GastroAntep" sanayi ve ticareti hareketlendirecek

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, bu yıl ikincisi düzenlenecek "GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali"nin, kent turizminin yanı sıra sanayi ve ticarete de katkı sunması bekleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ortaklığıyla 12-15 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalden turizmcilerin yanı sıra sanayiciler de umutlu.

Türkiye'nin önemli gıda sanayisini bünyesinde barındıran Gaziantep'teki festival sayesinde, kentte üretilen ürünlerin daha da değerlenmesi ve markalaşması hedefleniyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu'nun lokomotif şehrinin Gaziantep olduğunu söyledi.

Festival sayesinde turizmde sonbahar döneminde ciddi hareketlilik beklediklerini belirten Gül, bölgenin önümüzdeki dönemlerde tanıtım ve festivallerle daha fazla canlanacağını ifade etti.

- "Ürünlere ayrı bir değer katacak"

Gaziantep'in dünyada aranan bir marka olduğuna değinen Gül, şöyle devam etti:

"Bu festivalin hem Gaziantep turizmine hem de sanayisine, ticaretine faydası olacak. Biliyorsunuz bizim sanayimizin önemli bir kısmı gıdayla ilgili. Gaziantep kimliğinin, Gaziantep markasının değerli, güvenilir ve dünyada aranır olması, burada üretilen ürünlere, bisküviden una kadar aklınıza gelebilecek bütün ürünlere ayrı bir değer katar. Burada ürün üretmek; aranan, tercih edilen bir iş olmuş olur. Bu açıdan gastronomi önemli. Gastronomiyle Gaziantep'in, bu bereketli toprakların, lezzetli yemeklerin tadılması çok önemli ama en az onun kadar bizim gıda sanayisine vereceği destek çok önemli."

- "Bu yemekleri yerinde tatmak gerekiyor"

Gül, dünyada gastronomi turizminin gittikçe popüler hale geldiğini aktararak, şehrin, bu anlamda ziyaretçilerin uğrak yerlerinden olduğunu dile getirdi.

Vali Gül, "İnsanlar artık arayış içerisinde, farklı lezzetler tatmak istiyor. Gaziantep yemeklerine 'ölmeden önce mutlaka bir kere yenilmesi gereken yemeklerdir' diyoruz. İster Uzakdoğu da olsun ister Amerika'da olsun gelip bu yemekleri yerinde tatmak gerekiyor." diyerek herkesi kente davet etti.

Bölgede varlık göstermiş her medeniyetin Gaziantep mutfağına katkıda bulunduğunu anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Burası bereketli hilal. Burada güneşinden toprağına, baharatlarına kadar ayrı bir lezzet var. Burası çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Her medeniyet buranın yemeklerine gıdalarına, ürünlerine, katkı sunmuş. O açıdan bunu dünyaya tanıtmak çok önemli. Yıldızlı şeflerin gelip kendi menülerine Gaziantep'in ürünlerini katmaları, bizi olduğumuz yerden bir adım daha ileriye çıkartmış olacak. Gaziantep, bu anlamda dünyada kendiyle eşdeğer olan şehirlerle yarışıyor ve yarışacak. İnanıyoruz ki 5 yıl sonra dünyada Gaziantep ismi ilk etapta söylendiğinde, bu işi bilenler, takip edenler tercih ederek gelecek."

- "Festivalden herkes nasibini alacak"

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de festivali sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Kentin yöresel lezzetleri ve ürünlerinin yerelden evrensele taşınması için söz konusu festivalin bir fırsat olduğunu belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

"Festival için kentteki tüm kurumlar el ele vermiş ve kitlenmiş durumda. Bu festivalden herkes nasibini alacak. Tabi biz sanayicilerde bundan faydalanmak istiyoruz. Dünyaca ünlü şefler buraya gelecek ve yemekler yapacaklar. Tabi lezzetlerinde bizim ürünleri kullanacaklar. Bu da ürünlerimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Gıda sektörünün önemli bir kısmı kentimizde faaliyet gösteriyor. Ürünlerimizin tanıtımı ve ihracat ağımızın daha fazla genişlemesi için bu festivalden beklentimiz büyük."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:27
  1. festival
  2. GastroAntep
  3. gastronomi
  4. Gaziantep
  5. Yemek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AYM, 11 Eylül'de Wikipedia'yı görüşecek
    1. AYM, 11 Eylül'de Wikipedia'yı görüşecek
    2. GRAFİKLİ - Libya'da UMH'nin Terhune..
    3. Kırıkkale'de tartıştığı oğlunu av..
    4. Parıs Saint-Germain Academy Bursa kız..
    5. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    6. Gül: "Yargı reformunda birinci..
    7. Albayrak ekonomistleri dinleyecek
    8. Yılmaz Vural'dan VAR patlaması: Yahu..
    9. Belediye ekipleri yangın sonrası yara..
    10. Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım,..
    11. Kocaelispor maçları ek otobüs hatları..
    12. Meyve ve sebzede enflasyon sepeti istemi
    13. Başkent zabıtasından Taşdelen’e ziyaret
    14. Birbirimizle değil, birlikte yabancı..
    15. Fıstık ihracatçısının yüksek fiyat..
    16. Çorum'da bahçede çay içerken..
    17. Bursa’da Yunus Polisinin şehit olduğu..
    18. Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü
    19. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    20. FETÖ’den gözaltına alınan 5 kişi..
    21. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    22. Kavşak çalışmasında ağaç titizliği
    23. GÜNCELLEME - Boşanma aşamasındaki..
    24. 11 bin 400 liralık teşvik fırsatı
    25. Doğal yaşamak için çiftlik kurdu
    26. Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
    27. Adana’da 17 bin 500 aileye evde bakım..
    28. Şii milis gücü iddiaları kabul etmedi!
    29. Polis noktasından kaçan araç kaza..
    30. MÜSİAD’dan enflasyon değerlendirmesi
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!