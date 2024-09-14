Gastroantep Kültür Yolu Festivali bugün başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlı­ğı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin onuncu durağı Gazi­antep olacak.

Tarihî İpek Yolu’nun üzerinde bulunan, Anadolu tarihi boyunca birçok medeniyete ev sa­hipliği yapmış, mimarisi, doğası ve benzersiz yemekleriyle gelen her­kesi kendine hayran bırakan ka­dim şehir Gaziantep’te düzenlene­cek Festival ile Gaziantep’in sahip olduğu değerler daha da görünür kılınacak. Festival, Gaziantep’in benzersiz mutfak kültürünü tanıt­makla kalmayacak, aynı zamanda geniş kapsamlı kültürel ve sanatsal etkinliklerle katılımcılarına dolu dolu bir program sunacak.

Bu yıl ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan Gaziantep, 14-22 Eylül 2024 ta­rihleri arasında konserler, sergi­ler, atölyeler, söyleşiler, gastrono­mi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle renkleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Meh­met Nuri Ersoy yaptığı açılış ko­nuşmasında etkinlik­lere katılıma yo­ğun ilginin doğru bir çalışma yapıldığını gösterdiğini belirterek, “Ayrıca turizmdeki ba­şarımızın altında yatan nedenler­den biri de turizmdeki çeşitliliği arttırıp, tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi alanlarda da önemli çalışmaları hayata ge­çirmek olmuştur.

Gastronomi den­diğinde de artık sadece Türkiye’de değil dünyada ilk akla gelen şehir­lerden biri de Gaziantep’tir. Şeh­rimizin bu konuda sahip olduğu potansiyelin farkındayız. Tarihî İpek Yolu’nun üzerinde bulunan, Anadolu tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, mimarisi, doğası ve benzersiz gastronomi kültürüyle herkesi kendine hayran bırakan kadim Ga­ziantep’in marka değerine katkı sağlayacak çalışmalara her zaman destek olduk ve destek olmaya de­vam edeceğiz” diye konuştu.

Gaziantep bir dünya modeli olma yolunda

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılış konuş­masında “GastroAntep’i biz yıllar­dır yapıyoruz. Kültür Yolu’na dahil olunca biz evrensel bir bakışla bir dünya şehri normuna geldik. Kül­tür bir kimliktir. Medeniyetimizin aynası ve özüdür, mayasıdır. Bizi diğerlerinden ayıran şey bu duruş­tur. Kültür Yolu’nun, bizi biz ya­pan medeniyet yolunun ne kadar önemli bir olduğu zaman dilimin­den geçiyoruz. Bu şehri eğitim şeh­ri, bilim şehri, spor şehri, kültür ve sanat şehri yapacağız. Hep birlik­te başaracağız. Yaşatanlar kazana­cak. Gaziantep modeli bir Tür­kiye, bir dünya modeli ola­na kadar kültür ve sanat hak ettiği yeri bu­lana kadar hep birlikte çalı­şacağız” dedi.

Şehrin dört bir yanı sergi alanı

Şehrin farklı noktalarında dijital sanattan geleneksel sanatlara zengin içerikleriyle birçok sergi sanatseverlerle buluşacak. Kelimeler ve Renkler İskender Pala Romanları Sergisi ve Taştan Kağıda & Saraydan Sanata Tezhip Sergisi Kahraman Emmioğlu Kültür Merkezi (Eski Adliye Binası)’nda, Vincent Van Gogh ile Birlikte Zeytin Ağacının Gölgesinde Sergisi Şehitkamil Sanat Galerisi’nde, Evvel Zaman İçinde Masal Sergisi Ömer Ersoy Kültür Merkezi’nde, Eskizden Piksele Dijital Sanat Anatolia Edition Sergisi Pür Sefa Hanı’nda, Besmele-i Şerif Hat Sergisi gibi bir çok önemli çalışmalar yer alacak.