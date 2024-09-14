Gastroantep Kültür Yolu Festivali bugün başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğinde 14-22 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşiyor. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 9 gün boyunca Gaziantep'te birbirinden farklı etkinlik ve deneyimlere ev sahipliği yapıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin onuncu durağı Gaziantep olacak.
Tarihî İpek Yolu’nun üzerinde bulunan, Anadolu tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, mimarisi, doğası ve benzersiz yemekleriyle gelen herkesi kendine hayran bırakan kadim şehir Gaziantep’te düzenlenecek Festival ile Gaziantep’in sahip olduğu değerler daha da görünür kılınacak. Festival, Gaziantep’in benzersiz mutfak kültürünü tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda geniş kapsamlı kültürel ve sanatsal etkinliklerle katılımcılarına dolu dolu bir program sunacak.
Bu yıl ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan Gaziantep, 14-22 Eylül 2024 tarihleri arasında konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle renkleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açılış konuşmasında etkinliklere katılıma yoğun ilginin doğru bir çalışma yapıldığını gösterdiğini belirterek, “Ayrıca turizmdeki başarımızın altında yatan nedenlerden biri de turizmdeki çeşitliliği arttırıp, tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi alanlarda da önemli çalışmaları hayata geçirmek olmuştur.
Gastronomi dendiğinde de artık sadece Türkiye’de değil dünyada ilk akla gelen şehirlerden biri de Gaziantep’tir. Şehrimizin bu konuda sahip olduğu potansiyelin farkındayız. Tarihî İpek Yolu’nun üzerinde bulunan, Anadolu tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, mimarisi, doğası ve benzersiz gastronomi kültürüyle herkesi kendine hayran bırakan kadim Gaziantep’in marka değerine katkı sağlayacak çalışmalara her zaman destek olduk ve destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Gaziantep bir dünya modeli olma yolunda
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılış konuşmasında “GastroAntep’i biz yıllardır yapıyoruz. Kültür Yolu’na dahil olunca biz evrensel bir bakışla bir dünya şehri normuna geldik. Kültür bir kimliktir. Medeniyetimizin aynası ve özüdür, mayasıdır. Bizi diğerlerinden ayıran şey bu duruştur. Kültür Yolu’nun, bizi biz yapan medeniyet yolunun ne kadar önemli bir olduğu zaman diliminden geçiyoruz. Bu şehri eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, kültür ve sanat şehri yapacağız. Hep birlikte başaracağız. Yaşatanlar kazanacak. Gaziantep modeli bir Türkiye, bir dünya modeli olana kadar kültür ve sanat hak ettiği yeri bulana kadar hep birlikte çalışacağız” dedi.
Şehrin dört bir yanı sergi alanı
Şehrin farklı noktalarında dijital sanattan geleneksel sanatlara zengin içerikleriyle birçok sergi sanatseverlerle buluşacak. Kelimeler ve Renkler İskender Pala Romanları Sergisi ve Taştan Kağıda & Saraydan Sanata Tezhip Sergisi Kahraman Emmioğlu Kültür Merkezi (Eski Adliye Binası)’nda, Vincent Van Gogh ile Birlikte Zeytin Ağacının Gölgesinde Sergisi Şehitkamil Sanat Galerisi’nde, Evvel Zaman İçinde Masal Sergisi Ömer Ersoy Kültür Merkezi’nde, Eskizden Piksele Dijital Sanat Anatolia Edition Sergisi Pür Sefa Hanı’nda, Besmele-i Şerif Hat Sergisi gibi bir çok önemli çalışmalar yer alacak.