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Kadın - Aile Gastritinizi tedavi edin, yoksa?!
Kadın - Aile

Gastritinizi tedavi edin, yoksa?!

Toplumda sık görülen rahatsızlıklardan birinin gastrit olduğunu belirten Uzm. Dr. Can Şoreş Kaplan, gastritin toplumda çok sık görülen bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 11:56:00 -
Gastritinizi tedavi edin, yoksa?!

Toplumda sık görülen rahatsızlıklardan birinin gastrit olduğunu belirten Uzm. Dr. Can Şoreş Kaplan, gastritin toplumda çok sık görülen bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Gerekli önlemler alınırsa, çok ağır sıkıntılara neden olmayacağını ama uzun vade tedavi uygulanmazsa, yoğun komplikasyonlara yol açabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Kaplan, bunların mide lenfoması, mide kanseri, mide ülseri gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Uzm. Dr. Kaplan, "Bu hastalıklar başladığı zaman kişide saydığımız gastrit semptomlarında da artış gözlenmektedir. Bu durumu engellemek için gastritlerin en sık sebebi olan helikobakter pilori isimli bakterinin kombine tedavilerle öldürülmesi önem taşımaktadır. Tedaviler kapsamında mide koruyucu ilaçlar ve anti asitler dediğimiz, asitliği azaltıcı ilaçlar sık olarak kullanılmaktadır" diye konuştu. 

Gastritin tedavi edilmediği takdirde mide kanseri gibi ciddi sorunlara yol açtığını dile getiren Uzm. Dr. Kaplan, "Şekerler, yağlı gıdalar, asitli gıdalar, baharatlı gıdalar da mide problemlerinde genel olarak artırma yönünde etki ediyorlar. Ayrıca alkol, sigara ve ağrı kesiciler gastriti tetikleyebilir. Bunlardan uzak durmakta fayda var" şeklinde konuştu

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