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Gaston Campi Trabzon’a geliyor

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Arjantin’in Estudiantes takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Gaston Campi’yi Trabzon’a getiriyor.

16 Temmuz 2019 Salı 10:19
Gaston Campi Trabzon’a geliyor

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Arjantin’in Estudiantes takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Gaston Campi’yi Trabzon’a getiriyor.


Trabzonspor, Arjantin’in Estudiantes Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Campi ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun transferiyle ilgili olarak Estudiantes, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Sağlık kontrolünden geçmesi hem de transfer detaylarını netleştirmesi için oyuncunun Türkiye gitmesine izin verildi."

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:19
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