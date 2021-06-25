Gasp ve şiddet yerini küstahlığa bıraktı! İYİ Parti vandallığı
Devlet arazinin gasp edilmesi ve zor şartlar altında görevini yapmaya çalışan muhabirin dövdürülmesi olaylarıyla gündeme gelen İYİ Parti'de vandallıklar bitmek bilmiyor. Son olarak Trabzon'da yaşanan olay "pes" dedirtti.
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a 11 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırı sonrası "Geçmiş olsun" demek üzere Trabzon'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret sonrası Akçaabat ilçesindeki bir otelde bir süre dinlendi.
Akşener'in çıkışını otel önünde bekleyen basın mensupları, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Şükrü Kuleyin'in A Haber mikrofonunu tutan arkadaşlarına yönelik skandal tepkisi ile karşılaştı.
Kuleyin'in "Alın şunu buradan" diyerek tepkisi üzerine partililer araya girerek kendisini sakinleştirmeye çalıştı.
Vandallığın geldiği boyut!
Devletin arazisini gasp edip üzerine çiftlik kuran ve 15 yerde ayrı kaçak yapı inşa eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumaları olay yerini görüntüleyen İHA muhabiri Mustafa Uslu’ya saldırmıştı.
Kamuoyunda infiale neden olay olay sonrası Şükrü Kuleyin'in yaptığı hadsizlik İYİ Parti'deki vandallığın geldiği boyutu gözler önüne serdi.