GASKİ şehrin altyapısını yeniliyor
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü şehir geneli kanalizasyon hatlarının yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 15.02.2022 tarih ve saat 14:00’de GASKİ Genel Müdürlüğü İncilipınar Mah. Kıbrıs Cad. Eruslu İş Merkezi/ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/İhale Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.
1-İdarenin
a) Adı : GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İncilipınar Mah. Kıbrıs Caddesi Eruslu İş merkezi 27000 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası : 3422111300 - 3422318833
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Şehir Geneli Kanalizasyon Hatlarının Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : İdare malı 74.760 metre beton boru, Yüklenici malı 160 metre polietilen boru döşenmesi ve 207 metre yatay delgi işleri yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : GASKİ Genel Müdürlüğü Sorumluluk Alanı
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 720 (YediYüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız