Gary Medel, Bologna'da - Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcusu Gary Medel'in İtalya temsilcisi Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı.



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcu Gary Medel'in İtalyan ekibi Bologna'ya transfer olduğunu duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur. Gary Medel'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. 2017 yılında İtalyan ekibi Inter'den siyah-beyazlı kulübe transfer olan 32 yaşındaki ön libero, Beşiktaş'ta 77 resmi müsabakada forma giydi ve 1 gol kaydetti.



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