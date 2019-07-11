Garry Rodrigues’ten heyecanlandıran paylaşım
Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği Galatasaray eski futbolcusu Garry Rodrigues’ten sarı-lacivertli taraftarları heyecanladıran bir paylaşım geldi.11 Temmuz 2019 Perşembe 18:04
Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği Galatasaray eski futbolcusu Garry Rodrigues’ten sarı-lacivertli taraftarları heyecanladıran bir paylaşım geldi.
Hollandalı 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Hayat sürprizlerle dolu" yorumunu düştü. Bu paylaşım, Fenerbahçe ile anlaştığı iddialarını güçlendirdi.
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