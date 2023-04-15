Garip bir keşif daha ortaya çıkarıldı! Herkes şaşkın: Daha önce görülmemiş okyanusun içinde dev bir delik keşfedildi!

Bilim insanları okyanusun dibinde içinden kabarcıklar çıkan dev bir delik keşfetmenin şaşkınlığını yaşıyor. Deniz tabanında keşfedilen deliğin okyanusa sıvı sızdırdığına da inanılıyor.

Edinilen bilgilere göre, araştırmacılar, okyanusun dibinde keşfedilen dev delik içinden çıkan suyun tatlı suya yakın olduğunu düşünüyorlardı, ancak şimdi bunun tektonik sıvı olduğuna inanıyorlar.

Washington Üniversitesi’ndeki uzmanlara göre, delik suyu dışarı değil, okyanusa sıvı sızdırıyor.

Üniversite tarafından yapılan basın açıklamasında, deniz dibindeki deliğin sızdırıyor olmasının bölgedeki deprem hareketliliğine işaret olmayabileceği de belirtildi.

Delik “Pythias’ın Vahası” olarak adlandırılan, ilk olarak 2015 yılında keşfedildiğinden beri de bilim insanlarının ilgisini çeken ve ancak yeni araştırmalarla keşfedilen delikten sızan suyun başka bir şey olabileceği öne sürülüyor.

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‘KİMYASAL BİR SIVI’

Bir araştırma gezisi sırasında, bilim insanları okyanus yüzeyinin yaklaşık dörtte üçü kadar altında beklenmedik bir baloncuk bulutu keşfettiler. Mürettebat, deniz tabanını keşfeden bir robot kullanarak, baloncukların deniz tabanındaki tortudan fışkıran sıcak, kimyasal olarak farklı sıvının yalnızca küçük bir bileşeni olduğunu öğrendi.

Washington Üniversitesi’nden Evan Solomon şu bilgileri verdi:

“Görüldüğü kadarıyla sadece metan kabarcıkları yok, deniz tabanından hortum gibi çıkan suydu. Bu daha önce hiç görmediğim bir şey ve bildiğim kadarıyla daha önce de gözlemlenmedi.”

Okyanus dibindeki bu sızıntının bir ilk olduğuna inanılıyor, ancak uzmanlar başka sızıntıların da olabileceğine inanıyor.