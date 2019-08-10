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'Garibanlara el uzatma zamanı'

Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, kurbanla ilgili müftülüğe gelen soruları hızlı bir şeklide cevaplandırmak için Diyanet İşleri Başkanlığından destek alındığını kaydetti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:54
'Garibanlara el uzatma zamanı'

Akkuş, Sivaslılara “Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı” ilimizde Kurban Bayramı´nda da hizmet verecek müjdesini iletti. Kurbanetİ nasıl paylaştırılacak? Kurban etlerinin nasıl paylaştırılması gerektiği hususunda da bilgiler veren İl Müftüsü Akkuş, “Alimlerimiz bu hususta gerekli çalışmaları yapmışlar ve bizim önümüzü açmışlar, ufkumuzu açmışlar. Peygamber Efendimiz de kurban etini üç gruba ayırmıştır. Bunlardan birisini kendi aile efradımızla, bir kısmını fakir fukaraya vererek, bir kısmını da yine eşe dosta ikram ederek tüketmek lazım. Bu önemli bir şey. Niye önemli? Fakirlerin dışında da komşunuz var. Normalde zengin olabilir, kurban da kesmiş olabilir. İletişim önemli, komşuluk ilişkileri önemli. Dolayısıyla bu da bizim komşuluk ilişkilerimizi geliştiriyor. Peygamber Efendimiz sahabesine, ‘’Çorbanı yaparken biraz suyunu fazla koy, komşuna da götür’’ buyuruyor. İlle de fakir olması şart değil. Niye götürecek komşusuna? İşte bu iletişim kopmamalı. Bu irtibat kopmamalı. Dostluk bağları sağlam gelişmeli. Onun için halkımız bu şekilde yapabilir” dedi. halkımız duyarlı İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara da dikkat çeken Akkuş, ’’Eşini kaybetmiş olup ortada çocukları olanlar var. Başka türlü zaruret içerisinde olan insanlar var. Bu manada halkımız duyarlı gerçekten. Bırakın siz Sivas´ımızı, bırakın siz Türkiye´yi, oransal olarak yurt dışındaki garibanlara en fazla el uzatan devlet, millet biziz. Elhamdülillah. Allah´a hamd olsun. O manada hiçbir tereddüdümüz yok. Biz de Peygamber Efendimizin tavsiyesini tekrar ediyoruz. Kurban etlerini bölsünler. Kendi evlerinde yiyebilirler, fakir-fukarayı unutmamak lazım. Karşılıklı iletişim açısından, komşuluk bağlarının gelişmesi noktasında dostlarımızla da paylaşılırsa güzel olur.”

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:54
  1. Sivas
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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