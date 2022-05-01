Gargaş: Erdoğan'ın ziyaretleri bölgenin yararına

Türkiye'den Körfez ülkelerine son dönemde üst düzey ziyaretler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında 10 yıl aradan sonra ilk kez BAE'ye resmi ziyarette bulundu.

Bu ziyaretin ardından Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in daveti üzerine gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretini de dün tamamladı.

Erdoğan'ın ziyaretlerini değerlendirdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ve BAE ziyaretlerinin, "bölge yararına olumlu bir adım" olduğunu belirtti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gargaş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ve kardeş ülke Suudi Arabistan'ı ziyareti iletişim ve yakınlaşma tavrının benimsenmesi bütün olarak bölgenin yararına olumlu bir adım." ifadelerini kullandı.

"Ortak istikrar ve refah için birlikte çalışmalıyız"

AA'nın haberine göre, bölgesel düzenin kriz halinde kalmasını kabul etmemek gerektiğini kaydeden Gargaş, "Güveni güçlendirmeli, köprüler inşa etmeli, sorunları çözmeli, ortak istikrar ve refah için birlikte çalışmalıyız." ifadelerine yer verdi.