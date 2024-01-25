Garenta’dan 2023 yılında büyük başarı!

Anadolu Grubu markalarından Garenta, 2023 yılına ait kısa dönem kiralama verilerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılında toplam kira günü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 40 artış gösterdi.

Araç kiralamaya olan talep artışının, 2022 ve 2023 yıllarında maksimum seviyeye ulaştığını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, “Garenta olarak oldukça iyi bir sene geçirdik. Hem kira gün sayımızda hem sözleşme adetlerimizde belirgin bir yükseliş görüyoruz. 2023 yılında Garenta ofislerimiz, mobil uygulamamız ve www.garenta.com.tr’den yapılan kiralamalarda 2022 yılına göre sözleşme adedimizi yüzde 34, araç kira günü sayımızı ise yüzde 40 artırdık” dedi.

“2024 yılında başarımızı katlamak istiyoruz”

2024 yılında yeni başarılara imza atacaklarını belirten Savcı, “2023 yılında oldukça hareketli bir sene geçirdik. 2023 yılında kurumsal standardizasyonu her noktasında koruyup; müşteri memnuniyetini daha da artırmak amacıyla, sektörde bir okul görevi görecek projemiz olan Garenta Akademi’yi hayata geçirdik. Müşteri memnuniyeti her zaman ana odağımız. 2023 yılı içerisinde tam 70 bin müşteri anketi yaptırdık. Bu anketlerin sonucunda memnuniyet oranımız yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yakın zamanda web sitemizi ve mobil uygulamamızı, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirecek özelliklerle devreye alıp; Garentalılara, yeni projeler sunacağız. Buna ek olarak müşterilerimize uçtan uca mükemmel bir deneyim yaşatmak için ofis tasarımlarımızı müşteri odağında geliştiriyor, onların konforunu önceliklendirdiğimiz yenileme çalışmaları yapıyoruz. Daha modern, rahat ve şık ögelerle desteklenen ofislerimiz, müşterilerimizin hizmetine girmeye başladı. Filomuzdaki araçların model çeşitliliğini de günden güne artıyoruz. Benzinli ve dizel araçların yanı sıra elektrikli ve elektrik destekli motora sahip araçlar da filomuzda yer almaya başladı. 2024 yılında bu araçların filomuzdaki sayısını iki kat artırmayı hedefliyoruz. Şu anda 38 ilde 83 ofisimiz ile araç kiralamak isteyen herkese Garenta deneyimini yaşatıyoruz” dedi.

2024 yılında talebin daha da artacağını öngördüklerini söyleyen Savcı; müşterilerine uçtan uca mükemmelleştirilmiş deneyim sunma hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini, müşteri odaklı çalışma anlayışından vazgeçmeyeceklerini, marka iş birlikleriyle fırsatlar sunmayı sürdüreceklerini ve dijital çözümlerle araç kiralamak isteyen herkesin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.