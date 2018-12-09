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Gardrobunuzu düzenlerken...

Giysilerinizin sayısı her geçen gün artıyor ve onları nerede saklayacağım diye kara kara düşünüyorsunuz. Gardıroba tıkıştırıyorsunuz. Tıkıştırmayın.

09 Aralık 2018 Pazar 17:20
Gardrobunuzu düzenlerken...

Gardırobunuzu çok iyi düzenlemeniz şart. Pasaklılığın işaret fişeğidir tıkıştırmak. Düzenli olmalısınız. Bu zor bir iş değil. İşte size bu konuda işinize yarayacak birkaç öneri...

Ne kadar geniş bir gardırobu olursa olsun, giyecek bir şeyler bulmak genelde her kadının derdidir. Bu dolap işi de zordur.

Açınca hem tertipli olacak..

Hep öyle kalacak!.. Olmaz tabii..

Jean'leri ve aynı tip pantolonları üst üste katlamak yerine yan yana asın. Böylece hepsinin kesimini ve paça boyunu kolayca görebilirsiniz. Özellikle seneler önce aldıklarına kıyamayanlardansanız hepsinin tipini hatırlamak işinize gelecektir.

Askılarınızın boyutunu mümkün olduğu kadar küçük tutun ki kendileri fazla yer kaplamadan giysilerinizi sergileyebilsinler. Ayrıca bazılarının omuz yerlerini sünger, vatka ile kaplarsanız giyinmeden önce bir de omuzlara ütü yapma derdinden sizi kurtarırlar.

Takılarınızı da göz önünde tutmak ama yer kaybetmemek istiyorsanız içi görünen küçük kutuları üst üste koyabilirsiniz. Odanızın herhangi bir yerine koyacağınız yürüyen askılık dolabınıza sığmayan ama sık kullandığınız giysileriniz için ayrıca işinize yarayacaktır.

1. Ceket, etek ve pantolonları asmak için minimum 110 cm’lik bir yükseklik gerekir. Ulaşacabileceğiniz yükseklikten daha yukarıya asmak durumunda kalırsanız asansör askı sistemini kullanabilirsiniz.

2. Bluz ve kazaklarınızı raylı raf sistemleri içinde organize ederseniz ulaşmanız ve düzenli tutmanız çok daha kolay olacaktır.

3. Aksesuarlarınızı kutularda saklayabilirsiniz.

4. İç çamaşırları ve pijamalar için 30 cm yükseklikteki çekmeceler yeterli olacaktır. Bunlar için özellikle alt çekmeleri kullanabilirsiniz.

5. Paltolar ve elbiseler için 1.60-1.70 cm yüksekliğinde bir bölüm oluşturabilirsiniz.

6. Mevsim değişimlerinde kullanmayacaklarınızı büyük kumaş kutularda dolapların üst raşarında saklayabilirsiniz.

7. Kazak, tişört ve hırkalarınızı renklerine göre ayırarak onlara ulaşmanızı kolaylaştırabilirsiniz.

8. Pantolonların düzgün durmalarını istiyorsanız onları pantolon askılarında tutabilirsiniz.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 17:20
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