Gardrobunuza mutlaka bir bardak pirinç koyun! Pirincin mutfak dışında kullanım alanları, kimse duymamıştı
Pirinç mutfağımızın vazgeçilmezlerinden. Peki yemek haricinde pirincin başka kullanım alanlarının da olduğunu biliyor muydunuz? Kimseden destek alamadan pirincin mutfak dışında kullanılan birçok alanı var
Gardrobunuz güzel koksun
Bir bardak pirince birkaç damla sevdiğiniz bir esansı ekleyin. Gardırobunuza hoş bir koku yayacaktır.
Koku birkaç ay sonra etkisini kaybettiğinde bu işlemi tekrarlayın. Beyaz pirinç yerine kahverengi de kullanabilirsiniz ancak kahverengi pirinç beyaza göre daha çabuk bozulur.
Kıyafetleriniz küflenmesin
Kıyafet dolabımızı havalandırmak önemli. Ancak bazen nemle ilgili problemler yaşanabiliyor, kıyafetlerinizin küflenmesine neden olabiliyor. Nemli bir evde oturuyor olabilirsiniz ya da kıyafetleriniz tamamen kurumadan dolaba yerleştiriyor olabilirsiniz. Rutubet ya da nem kokmasını engellemek için bir bardak pirinci dolaba yerleştirin. Bu tüm nemi çekecektir.
Telefonunuzu pirince koyun
Telefonunuz ıslandığında ya da suya düştüğünde bu işlem hayatınızı kurtaracak! Telefonunuzu 48 saat bir kase ya da torba dolusu pirincin içine koyun. Sim kart ve bataryayı çıkarmayı unutmayın. En sık yapılan hata telefonu fön makinesiyle kurutmak. Bunu asla yapmayın. Sıcak hava telefonunuza daha fazla zarar verir.
Oda parfüm
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Oda parfümlerine para vermenize gerek yok. Yine bir bardak pirince sevdiğiniz bir esansı ekleyerek evinizin belirli bir yerine koyun. Eviniz istediğiniz gibi kokacaktır. Aynı zamanda pirinç evin içindeki nemi de çekecektir.
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