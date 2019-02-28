Gardiyan alımı 2019 başvuru tarihi | Adalet Bakanlığı CTE personel alımı 2019

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri (CTE) 2019 yılına ilişkin personel alımları son dakika ne zaman yapacak? Katip, mübaşir, infaz koruma memuru, gardiyan, şoför, hizmetli, destek personeli gibi kadrolara yapılacak personel alımlarına yönelik başvuruların ne zaman başlayacağı merek ediliyordu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CTE alımlarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Peki gardiyan alımı 2019 başvuru tarihi, CTE personel alımı 2019 şartları neler? İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri (CTE) Genel Müdürü Şaban Yılmaz, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Halihazırda CTE bünyesinde 61 bin personel ile hizmet verdiklerini aktaran Yılmaz, 2019 yılın içinde 10 bin yeni personel alımı yapmayı planladıklarını açıklamıştı. Yaklaşık 61 bin personelle hizmet verdiklerini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "2019 yılı içinde 10 bine yakın bir personel alımı yapmayı planlıyoruz. Bütün cezaevinde kamera takip sistemi ile merkezden de takip edilebiliyoruz. Manevi rehberlik anlamında da önemli hizmetler yapılıyor. Kanunların izin verdiği ölçüde Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer gayrimüslim dini cemaatlerden de destek alarak bu hizmetleri yapıyoruz. Ceza infaz kurumlarına giren herkesle uzmanlarımız görüşüyor. Kişiye özgü olarak eğitim programları planlanıyoruz. 3 bin civarındaki çocuğumuzu hassas gruplar arasında değerlendiriyoruz. Çocuklar büyükler ile birlikte aynı ortamı paylaşmıyor. Annelerinin yanında kalan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için anaokulu, kreş ve oyun salonu gibi hizmetlerimiz var. Şu an annesinin yanında kalan 743 çocuk kalıyor. 0-3 yaşı arasında çocuk sayısı 343 kadardır. Kadınlar arasında 35 hamile vatandaşımız var. Bunlardan 13 hükümlü, yasaların kendilerine verdiği hak çerçevesinde içeride gebe kaldı. Cezaevinde diş ünitelerimiz de var. Binin üzerinde bulunan cezaevinde aile hakimlerimiz haftada 5 gün hizmet veriyor."



İşte, CTE 10 bin personel alımında son dakika haberleri…

Best Fm radyosuna konuk olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin önemli ifadeler kullanırken Bakanlığın personel alımları hakkında da bazı açıklamalarda bulundu.

2019 yılında 17 bin civarında personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı personel alımları yüz binden fazla aday tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 2019 yılında 17 bin civarında personel alımı yapacak olan CTE ile Adalet Bakanlığı , alım için yakın zamanda ilana çıkacak.

CTE başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlığa ve CTE 'ye personel alımlarını yakında yapacaklarını söyledi. Bu da ilan bekleyen adayları sevindirdi.

Adalet Bakanlığı CTE başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı ile CTE personel alımı farklı kadrolara alınacak. Katip, mübaşir, infaz koruma memuru, şoför, hizmetli, destek personeli gibi kadrolara yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

Geçtiğimiz dönemlerin CTE İnfaz Koruma Memuru alım şartları şu şekilde ilan edilmişti;

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f)Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezî sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak; teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.

C- Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden ya da bu bölümlerin lisans veya önlisans programlarından mezun olmak,

D- Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

E- Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

F- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmî kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak, gerekmektedir.