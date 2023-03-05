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Dünya Gardaş Azerbaycan'da çatışma: 2 asker şehit oldu
Dünya

Gardaş Azerbaycan'da çatışma: 2 asker şehit oldu

Karabağ'da Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilere yasa dışı askeri sevkiyat yapan Ermeniler ve Azerbaycan askerleri arasında çıkan çatışmada 2 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 20:45:00 -
Gardaş Azerbaycan'da çatışma: 2 asker şehit oldu

Karabağ'da Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilere yasa dışı askeri sevkiyat yapan Ermeniler ve Azerbaycan askerleri arasında çıkan çatışmada 2 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde yasa dışı askeri sevkiyat yapan Ermenilerle çıkan çatışmada Şehriyar Alibeyli ve Eşgin Hüseyinov isimli 2 Azerbaycan askerinin şehit olduğu bildirildi.. Bakanlık, ilk açıklamasında çıkan çatışmada her iki tarafın da kayıpları olduğunu duyurmuştu.

Ermenistan’dan Hankendi-Halfali-Turşsu istikametindeki yol kullanılarak, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarına askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı hakkında istihbarat alınması üzerine harekete geçen Azerbaycan ordusu, kontrol amacıyla bir aracı durdurması sonrası ateş açılmıştı.

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