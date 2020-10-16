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Ekonomi Garanti süresi içindeki asansörler de gözetim ve denetim kapsamında olacak
Ekonomi

Garanti süresi içindeki asansörler de gözetim ve denetim kapsamında olacak

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:52:34 -
Garanti süresi içindeki asansörler de gözetim ve denetim kapsamında olacak

ANKARA (AA) - Garanti süresi içinde bulunan asansörler de piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamına alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Asansör Yönetmeliği kapsamında yer alan, insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansöre yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, garanti süresi içinde bulunan asansörler de piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına alındı. Ayrıca, asansör monte edenin garanti süresi içinde piyasaya arz ettiği asansöre sahip çıkması sağlandı.

Denetim sürecinin tamamlanarak asansörün kullanıma açılması, uygunluk değerlendirme kuruluşu veya onaylanmış kuruluş tarafından yapılacak test ve muayene sonucunda düzenlenecek piyasa gözetim ve denetim takip raporları neticesinde gerçekleştirilecek.

Teknik düzenlemeye aykırılık ve güvensizlik tespitine yönelik "sorumlu" kavramıyla "savunma" kavramı da getirildi. Böylece, asansör monte edenin kendi kusurundan kaynaklanmayan durumlarda, idari yaptırımlarla, asansörü güvenli hale getirme maliyetiyle, test ve muayene masraflarıyla karşı karşıya kalmaması hedefleniyor.

Düzenlemeyle, Resmi Gazete'nin 27 Ocak 2016 tarihli sayısında yayımlanan "Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" de yürürlükten kaldırıldı.

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