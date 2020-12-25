  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Garanti BBVA, yatırım projeleri finansmanı için EBRD anlaşma imzaladı
Ekonomi

Garanti BBVA, yatırım projeleri finansmanı için EBRD anlaşma imzaladı

Garanti BBVA, EBRD ile yaptığı anlaşma kapsamında, risk paylaşımı yaptığı yatırım projelerini finanse ederken, sürdürülebilirlik performansı yüksek veya performansını geliştirmek isteyen yatırımları önceliklendirecek

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:35:22 -
Garanti BBVA, yatırım projeleri finansmanı için EBRD anlaşma imzaladı

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yatırım projelerini destekleyecek Risk Paylaşımı Anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, EBRD ile yaptığı anlaşma kapsamında, risk paylaşımı yaptığı yatırım projelerini finanse ederken, sürdürülebilirlik performansı yüksek veya performansını geliştirmek isteyen yatırımları önceliklendirecek.

Bankanın risk paylaşımına dayalı ilk işlemi olan anlaşma kapsamında Garanti BBVA'nın kullandıracağı ticari ve proje finansmanı kredilerine TL, dolar veya avro cinsinden yüzde 50 oranına kadar fonlama sağlanacak.

Banka, kullandırıma uygun her bir kredinin yarısına kadar olan kısmı için EBRD ile risk paylaşımı yapabilecek. Kapsam dahiline alınacak tüm yatırımlarda, firmaların sürdürülebilirlik performansları ve hedefleri göz önünde bulundurulacak.


- "Şirketlere sağlanan krediler için EBRD ile yarı yarıya risk paylaşımı yapacağız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Garanti BBVA olarak, belirlenen kriterlerin sağlandığı krediler için tutarlarının yarısı kadar risk ağırlığı sorumluluğunu EBRD'ye devrettiklerini bildirdi.

Bu anlaşmanın, EBRD ile gerçekleştirdikleri risk paylaşımına dayalı ilk işlem olması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli kredilerin de bu kapsama dahil olması bizi mutlu ediyor. Günümüzde bankalara sürdürülebilirlik konusunda önemli görevler düştüğüne inanıyoruz. 2004 yılında başlattığımız çevre ve toplum riskleri konusundaki standartlarımız gün geçtikçe gelişti, gelişmeye de devam ediyor. Bu konuda da Garanti BBVA olarak bankacılık sektöründe standartlarını belirlediğimiz sürdürülebilirlik kriterlerine uygun şirketleri krediden faydalandıracağız.

​​​​​​​Pandemi sürecinden etkilenen yatırım projelerinin daha kolay finanse edilmesini sağlayacak Risk Paylaşımı Anlaşması'yla ilgili kredilerin yarısını EBRD fonlayacak. Böylece şirketlere sağlanan krediler için EBRD ile yarı yarıya risk paylaşımı yapacağız. EBRD'yle ortaklaşa fonlayacağımız krediyi, altyapı ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler işletme sermayesi, sermaye harcamaları ve mevcut kredileri yeniden finanse amacıyla kullanabilecek. Pandemi nedeniyle finansal piyasaların zorlandığı bir dönemde EBRD ile gerçekleştirdiğimiz risk paylaşımına dayalı bu anlaşma bankamıza duyulan güveni bir kez daha tescil etti. Uluslararası kurumlarla güçlü iş birliğimiz sayesinde önümüzdeki dönemde de Türkiye'deki şirketlerin her türlü finansman ihtiyacında yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır İhvanı duyurdu: Reddediyoruz
Dünya

Mısır İhvanı duyurdu: Reddediyoruz

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), terör devleti İsrail ile her türlü normalleşme girişimini reddettiğini duyurdu. ..
Mansur Yavaş Ankara'da beceremediği belediyecilik için özür diledi
Siyaset

Mansur Yavaş Ankara'da beceremediği belediyecilik için özür diledi

Ankara'da hafif kar yağışı sonrası buz pistine dönen yollarda birbirine çarparak duran arabaların görüntülerinin gündeme oturmasının ardında..
Kasım Süleymani suikastında yeni görüntüler ortaya çıktı
Dünya

Kasım Süleymani suikastında yeni görüntüler ortaya çıktı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Kumandanı Kasım Süleymani’nin suikastine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay